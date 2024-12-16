Вибух у Черкасах 16 грудня зранку

Поблизу Черкас чути вибухи — що відомо
Вибухи поблизу Черкас лунають прямо зараз, зранку 16 грудня. В області продовжується тривога.
Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".
Вибухи на околицях Черкас 16 грудня
"Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні.
Оновлено о 05:52
Біля Черкас знову було чути вибух.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:48 сигнал тривоги продовжується майже у половині областей України. Зокрема: У Київській, Черкаській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, що в Сумах ввечері, 15 грудня, було чути вибух. Перед цим в області оголосили тривогу через ракетну загрозу.
Також ми писали, що зранку того ж дня вибух пролунав у Харкові. Ворог вдарив по Київському району міста.
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