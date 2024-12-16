Вибух у Черкасах 16 грудня зранку

Вогнева мобільна група збиває повітряні цілі. Фото: Міноборони України

Вибухи поблизу Черкас лунають прямо зараз, зранку 16 грудня. В області продовжується тривога.

Про це повідомляє Telegram "Суспільне Новини".

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Вибухи на околицях Черкас 16 грудня

"Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 05:52

Біля Черкас знову було чути вибух.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:48 сигнал тривоги продовжується майже у половині областей України. Зокрема: У Київській, Черкаській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Сумах ввечері, 15 грудня, було чути вибух. Перед цим в області оголосили тривогу через ракетну загрозу.

Також ми писали, що зранку того ж дня вибух пролунав у Харкові. Ворог вдарив по Київському району міста.