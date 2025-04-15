Суд лишил свободы мужчину, который ударил полицейского во время задержания сына

Судейский молоток. Фото: Freepik

На Ровенщине еще в апреле 2022 года мужчина ударил полицейского, когда тот пытался задержать его сына за нарушение правил безопасности дорожного движения. За это гражданина судили и назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, события произошли 11 апреля 2022 года, когда сержант полиции нес службу вместе с напарником. Около 14:00 на улице Молодежной в селе Цепцевичи Сарненского района правоохранители остановили автомобиль Skoda Octavia. За рулем находился водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Мужчина был непристегнут и не имел при себе никаких документов. На запрос полицейских он объяснил, что документы якобы находятся в приложении "Дія", однако показать их не может из-за отсутствия интернета в этом месте.

Во время общения с правоохранителями водитель намеренно сообщил вымышленное имя, чтобы избежать ответственности. Тем временем к месту остановки подошло около 20 человек, среди которых был отец водителя — Виталий Брик. Присутствующие активно вмешивались в действия полиции: не давали оформить нарушение, словесно угрожали, хватали за форменную одежду и требовали освободить водителя.

Далее водитель пытался убежать, и за ним побежали полицейские, у одного из которых неизвестный выбил боди-камеру. Беглеца удалось догнать на территории частного домовладения, где правоохранители пытались надеть на него наручники. В этот момент Виталий Брык ударил полицейского по лицу и туловищу.

Во время рассмотрения дела в суде Виталий Брык вины не признал. Он заявил, что полицейские удерживали его сына в авто, в результате чего на место начали подходить люди, которые, по словам обвиняемого, вели себя спокойно и просили правоохранителей отпустить парня. Сам факт побега сына Виталий Брык не отрицал, но утверждал, что физического воздействия на полицейского не оказывал. Его сын также опроверг информацию об избиении со стороны отца.

"Обвиняемый пошел за сыном и полицейскими, которых догнал во дворе, где потерпевший удерживал сына на земле. Обвиняемый сообщил, что он переспросил у полицейского, что именно стало причиной задержания, после чего тот отпустил сына, который убежал. Полицейский остался на месте. Обвиняемый указывает, что полицейский добровольно отпустил сына. Такое поведение обвиняемый объясняет тем, что последний устал", — сказано в приговоре.

Кроме того, суд заслушал показания владельцев домохозяйства, на территории которого произошла стычка. Они отметили, что не могут предоставить содержательных показаний, поскольку на момент инцидента отсутствовали из-за личных дел.

Решение суда

Судья Сарненского районного суда, Татьяна Ведятина, пришла к выводу о доказанности вины Виталия Брыка в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное применение насилия в отношении работника правоохранительного органа. В результате судебного разбирательства Брику назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Кроме основного наказания, осужденный обязан возместить почти 14 тысяч гривен, потраченных на проведение судебных экспертиз в рамках дела. Как указано в приговоре, решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, недавно мы писали, что во Львовской области судили водителя, который сбил мотоциклиста насмерть и скрылся с места ДТП. Кроме лишения прав, ему назначили 6 лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Одесской области судили мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. В результате аварии пострадал пассажир.