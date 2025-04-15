Суд позбавив волі чоловіка, який вдарив поліцейського під час затримання сина

Суддівський молоток. Фото: Freepik

На Рівненщині ще у квітні 2022 року чоловік вдарив правоохоронця, коли той намагався затримати його сина за порушення правил безпеки дорожнього руху. За це громадянина судили і призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, події відбулися 11 квітня 2022 року, коли сержант поліції ніс службу разом із напарником. Близько 14:00 на вулиці Молодіжній у селі Цепцевичі Сарненського району правоохоронці зупинили автомобіль Skoda Octavia. За кермом перебував водій із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Чоловік був непристебнутий та не мав при собі жодних документів. На запит поліцейських він пояснив, що документи нібито знаходяться в застосунку "Дія", однак показати їх не може через відсутність інтернету в цьому місці.

Під час спілкування з правоохоронцями водій навмисно повідомив вигадане ім’я, аби уникнути відповідальності. Тим часом до місця зупинки підійшло близько 20 осіб, серед яких був батько водія — Віталій Брик. Присутні активно втручалися в дії поліції: не давали оформити порушення, словесно погрожували, хапали за формений одяг і вимагали звільнити водія.

Далі водій намагався втекти, і за ним побігли поліцейські, в одного з яких невідомий вибив боді-камеру. Втікача вдалося наздогнати на території приватного домоволодіння, де правоохоронці намагалися вдягти на нього кайданки. У цей момент Віталій Брик вдарив поліцейського по обличчю та тулубу.

Під час розгляду справи в суді Віталій Брик провини не визнав. Він заявив, що поліцейські утримували його сина в авто, внаслідок чого на місце почали підходити люди, які, за словами обвинуваченого, вели себе спокійно й просили правоохоронців відпустити хлопця. Сам факт втечі сина Віталій Брик не заперечував, але стверджував, що фізичного впливу на поліцейського не чинив. Його син також спростував інформацію про побиття з боку батька.

"Обвинувачений пішов за сином і поліцейськими, яких наздогнав на подвір'ї, де потерпілий утримував сина на землі. Обвинувачений повідомив, що він перепитав у поліцейського, що саме стало причиною затримання, після чого той відпустив сина, який втік. Поліцейський залишився на місці. Обвинувачений вказує, що поліцейський добровільно відпустив сина. Таку поведінку обвинувачений пояснює тим, що останній втомився", — сказано у вироку.

Крім того, суд заслухав свідчення власників домогосподарства, на території якого сталася сутичка. Вони зазначили, що не можуть надати змістовних показань, оскільки на момент інциденту були відсутні через особисті справи.

Рішення суду

Суддя Сарненського районного суду, Тетяна Ведятіна, дійшла висновку про доведеність вини Віталія Брика у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — умисне застосування насильства щодо працівника правоохоронного органу. У результаті судового розгляду Брику призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Окрім основного покарання, засуджений зобов'язаний відшкодувати майже 14 тисяч гривень, витрачених на проведення судових експертиз у межах справи. Як зазначено у вироку, рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львівській області судили водія, який збив мотоцикліста насмерть і втік з місця ДТП. Крім позбавлення прав, його призначили 6 років позбавлення волі.

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