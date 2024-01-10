План ТЦК и провал зимнего наступления Путина — эфир Новини.LIVE

Представители ТЦК и мужчина во Львове. Фото: facebook.com/lvivobltck

Гостями студии Новини.LIVE стали Игорь Рейтерович — политолог, Сергей Грабский — полковник, военный эксперт, Алексей Буряченко — кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых громад", Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Они обсудят план территориальных центров комплектования и провал зимнего наступления российского диктатора Владимира Путина.

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Случаи, когда представители ТЦК хватают людей на улице, применяя при этом силу, являются нарушением законов. Каждый из них требует расследования и соответствующего реагирования. Гости студии прокомментируют такие действия представителей ТЦК.

Они также обсудят провал зимнего наступления Путина, ведь за три месяца с начала наступления в Донецкой и Харьковской областях российским военным не удалось ничего добиться, кроме гибели тысяч своих солдат и потери более 400 единиц бронетехники.

Рейтерович, Грабский, Буряченко и Павличенко поговорят и о том, что США и союзники провели тайную встречу с Украиной по мирному плану.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич рассказал, почему представители территориальных центров комплектования хватают людей на улице. По его словам, такие случаи являются нарушением законов, каждый из них нуждается в расследовании и соответствующем реагировании.

Также мы писали, что в России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.