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План ТЦК та провал зимового наступу Путіна — ефір Новини.LIVE

10 січня 2024 08:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
План ТЦК та провал зимового наступу Путіна — ефір Новини.LIVE
Представники ТЦК та чоловік у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостями студії Новини.LIVE стали Ігор Рейтерович — політолог, Сергій Грабський — полковник, військовий експерт, Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Вони обговорять план територіальних центрів комплектування та провал зимового наступу російського диктатора Володимира Путіна.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Випадки, коли представники ТЦК хапають людей на вулиці, застосовуючи при цьому силу, є порушенням законів. Кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Гості студії прокоментують такі дії представників ТЦК.

Вони також обговорять провал зимового наступу Путіна, адже за три місяці з початку наступу в Донецькій та Харківській областях російським військовим не вдалося нічого добитися, крім загибелі тисяч своїх солдатів і втрати понад 400 одиниць бронетехніки.

Рейтерович, Грабський, Буряченко та Павліченко поговорять й про те, що США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, чому представники територіальних центрів комплектування хапають людей на вулиці. За його словами, такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

Також ми писали, що у Росії знову закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області, щоб створити "буферну зону". Ворог говорить про це попри ймовірну нездатність загарбників провести операцію в найближчій перспективі. 

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