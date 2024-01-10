План ТЦК та провал зимового наступу Путіна — ефір Новини.LIVE

Представники ТЦК та чоловік у Львові. Фото: facebook.com/lvivobltck

Гостями студії Новини.LIVE стали Ігор Рейтерович — політолог, Сергій Грабський — полковник, військовий експерт, Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад", Олександр Павліченко — виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Вони обговорять план територіальних центрів комплектування та провал зимового наступу російського диктатора Володимира Путіна.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Випадки, коли представники ТЦК хапають людей на вулиці, застосовуючи при цьому силу, є порушенням законів. Кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування. Гості студії прокоментують такі дії представників ТЦК.

Вони також обговорять провал зимового наступу Путіна, адже за три місяці з початку наступу в Донецькій та Харківській областях російським військовим не вдалося нічого добитися, крім загибелі тисяч своїх солдатів і втрати понад 400 одиниць бронетехніки.

Рейтерович, Грабський, Буряченко та Павліченко поговорять й про те, що США та союзники провели таємну зустріч з Україною щодо мирного плану.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич розповів, чому представники територіальних центрів комплектування хапають людей на вулиці. За його словами, такі випадки є порушенням законів, кожен з них потребує розслідування та відповідного реагування.

Також ми писали, що у Росії знову закликають до широкомасштабної наступальної операції в Харківській області, щоб створити "буферну зону". Ворог говорить про це попри ймовірну нездатність загарбників провести операцію в найближчій перспективі.