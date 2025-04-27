Стрельба на границе Южной Кореи и КНДР — что случилось

Армия Южной Кореи. Фото: newsweek.com

Военный Южной Кореи на этой неделе выпустил одну очередь из пулемета на границе в сторону КНДР. Северную Корею сразу уведомили об ошибке и включили трансляцию.

Об этом сообщает Yonhap News Agency.

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Агентство сообщило, что один из военнослужащих Южной Кореи в среду, 23 апреля, случайно открыл огонь из пулемета на границе в сторону КНДР. Это случилось примерно в 70 километрах от Сеула.

"Инцидент произошел около 06:00 утра в среду, когда солдат по ошибке выпустил одну очередь из крупнокалиберного пулемета K6 со сторожевого поста внутри демилитаризованной зоны, разделяющей "две Кореи" в округе Чеорвон, примерно в 70 километрах к северу от Сеула", — говорится в сообщении.

После этого случая Вооруженные силы Южной Кореи сразу уведомили об этом Северную Корею благодаря прямой трансляции. В то же время официальные лица предполагают, что пули не достигли стороны КНДР, поскольку они не прошли укрепленных дверей, которые их замедляют.

Кроме того, Вооруженные силы Южной Кореи заявили, что пока не обнаружили никаких необычных признаков военной деятельности КНДР.

Напомним, Россия впервые признала участие солдат КНДР в войне. Руководство оккупационной армии похвалило их за "слаженную работу с российскими военными".

Также мы писали, что РФ и КНДР обменялись знаниями для совершенствования ракет типа Х.