Стрілянина на кордоні Південної Кореї та КНДР — що трапилось

Армія Південної Кореї. Фото: newsweek.com

Військовий Південної Кореї цього тижня випустив одну чергу з кулемета на кордоні у бік КНДР. Північну Корею одразу повідомили про помилку та увімкнули трансляцію.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

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Агентство повідомило, що один із військовослужбовців Південної Кореї в середу, 23 квітня, випадково відкрив вогонь з кулемета на кордоні у бік КНДР. Це трапилося приблизно за 70 кілометрів від Сеула.

"Інцидент трапився близько 06:00 ранку в середу, коли солдат помилково випустив одну чергу з великокаліберного кулемета K6 зі сторожового поста всередині демілітаризованої зони, що розділяє "дві Кореї" в окрузі Чеорвон, приблизно за 70 кілометрів на північ від Сеула", — йдеться у повідомленні.

Після цього випадку Збройні сили Південної Кореї одразу повідомили про це Північну Корею завдяки прямій трансляції. Водночас офіційні особи припускають, що кулі не досягнули КНДР, оскільки вони не пройшли укріплених дверей, які їх уповільнюють.

Крім того, Збройні сили Південної Кореї заявили, що поки що не виявили жодних незвичайних ознак військової діяльності КНДР.

Нагадаємо, Росія вперше визнала участь солдатів КНДР у війні. Керівництво окупаційної армії похвалило їх за "злагоджену роботу з російськими військовими".

Також ми писали, що РФ і КНДР обмінялися знаннями для вдосконалення ракет типу Х.