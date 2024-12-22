Пропавшие без вести военные — мама бойца поделилась щемящей историей поиска сына

Военный с мамой. Иллюстративное фото: gre4ka.info

Мама пропавшего без вести военного шесть месяцев ждала, пока образцы ДНК занесут в базу. Никакой информации от украинских властей о судьбе ее сына женщина больше не получала.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на акции FreeAzov в Киеве в воскресенье, 22 декабря.

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Сложности в поиске сына

Женщину зовут Анна Мироняк, ее сын Александр ушел на фронт в первый день полномасштабной войны, несмотря на то, что ему тогда было всего 19 лет.

Военный служил в составе Третьей штурмовой бригады, защищал страну более двух лет. В мае 2024 года во время выполнения боевого задания в Луганской области он пропал без вести.

Анна отметила, что в мае сдала образцы ДНК, но они были внесены в базу только в ноябре.

"Никто ничего не делает. Мы стучимся во все двери, но информации нет", — поделилась женщина.

По словам матери, в бригаде сообщили, что поле боя, где исчез ее сын, находится под оккупацией. Известно, что во время обстрела несколько военных смогли убежать, но двое бойцов упали в поле и остались там.

Три месяца Анна получала сообщения от россиян, что Александр якобы находится в плену в Луганской области. Она передала скриншоты этих сообщений в криминальную полицию и координационный штаб, но никакой информации о сыне от представителей украинской стороны женщина так и не получила.

"Очень тяжело это все переживать, очень тяжело", — добавила Анна.

Напомним, по состоянию на ноябрь в Украине было официально зарегистрировано более 53 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах. В этом списке есть как военные, так и гражданские.

Недавно мы писали, что Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выплаты единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, объявленных без вести умершими или пропавшими. Родственники могут воспользоваться правом на выплаты в течение трех лет.