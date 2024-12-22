Зниклі безвісти військові — мама бійця поділилася щемливою історією пошуку сина

Військовий з мамою. Ілюстративне фото: gre4ka.info

Мама зниклого безвісти військового шість місяців чекала, поки зразки ДНК занесуть у базу. Жодної інформації від української влади про долю її сина жінка більше не отримувала.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на акції FreeAzov у Києві в неділю, 22 грудня.

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Складнощі у пошуку сина

Жінку звати Ганна Мироняк, її син Олександр пішов на фронт у перший день повномасштабної війни попри те, що йому тоді було лише 19 років.

Військовий служив у складі Третьої штурмової бригади, захищав країну понад два роки. У травні 2024 року під час виконання бойового завдання на Луганщині він зник безвісти.

Ганна зазначила, що у травні здала зразки ДНК, але їх внесли до бази лише у листопаді.

"Ніхто нічого не робить. Ми б’ємося у всі двері, але інформації немає", — поділилася жінка.

За словами матері, у бригаді повідомили, що поле бою, де зник її син, наразі перебуває під окупацією. Відомо, що під час обстрілу декілька військових змогли втекти, але двоє бійців впали у полі і залишились там.

Три місяці Ганна отримувала повідомлення від росіян, що Олександр нібито перебуває в полоні в Луганській області. Вона передала скриншоти цих повідомлень до кримінальної поліції та координаційного штабу, але жодної інформації про сина від представників української сторони жінка так і не отримала.

"Дуже важко це все переживати, дуже важко", — додала Ганна.

Нагадаємо, станом на листопад в Україні було офіційно зареєстровано понад 53 тисячі осіб, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. В цьому переліку є як військові, так і цивільні.

Нещодавно ми писали, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку виплати одноразової грошової допомоги родинам військовослужбовців, які оголошені померлими або зниклими безвісти. Родичі можуть скористатися правом на виплати протягом трьох років.