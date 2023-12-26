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Вопрос мобилизации и отсрочка для инвалидов — эфир Новини.LIVE

26 декабря 2023 17:27
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Вопрос мобилизации и отсрочка для инвалидов — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сейчас как никогда украинцев волнует вопрос изменений в законе о мобилизации. Гость студии Новини.LIVE политолог Кость Бондаренко ответит на все непонятные вопросы.

Прямой эфир можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE в 19:00.

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Прямой эфир

Кость Бондаренко — эксперт в области политологии, принял участие в эфире программы Вечір.LIVE.

В рамках диалога с ведущей Ланой Шевчук на канале Новини.LIVE они обсудили новый законопроект, направленный на усиление мобилизации в Украине, а также затронули вопросы, связанные с ресурсами и поддержкой Вооруженных Сил Украины. 

Кроме того, были рассмотрены и другие значимые темы.

Не пропустите прямой эфир в 19:00.

Напомним, что вчера Кабинет Министров Украины представил в Верховную Раду новый законопроект, касающийся военной службы. Одна из ключевых особенностей этого предложения заключается в том, что оно позволяет мобилизовать лиц с инвалидностью третьей группы.

 

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