Вопрос мобилизации и отсрочка для инвалидов — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сейчас как никогда украинцев волнует вопрос изменений в законе о мобилизации. Гость студии Новини.LIVE политолог Кость Бондаренко ответит на все непонятные вопросы.

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Прямой эфир

Кость Бондаренко — эксперт в области политологии, принял участие в эфире программы Вечір.LIVE.

В рамках диалога с ведущей Ланой Шевчук на канале Новини.LIVE они обсудили новый законопроект, направленный на усиление мобилизации в Украине, а также затронули вопросы, связанные с ресурсами и поддержкой Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, были рассмотрены и другие значимые темы.

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Напомним, что вчера Кабинет Министров Украины представил в Верховную Раду новый законопроект, касающийся военной службы. Одна из ключевых особенностей этого предложения заключается в том, что оно позволяет мобилизовать лиц с инвалидностью третьей группы.