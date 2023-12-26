Питання мобілізації та відстрочення для інвалідів - ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Зараз як ніколи українців хвилює питання змін у законі про мобілізацію . Гість студії Новини.LIVE політолог Кость Бондаренко відповість на всі незрозумілі питання.

Прямий ефір можна переглянути на YouTube-каналі Новини.LIVE о 19:00.

Читайте також:

Прямий ефір

Кость Бондаренко — експерт у галузі політології, взяв участь в ефірі програми Вечір.LIVE.

У рамках діалогу з ведучою Ланою Шевчук на каналі Новини.LIVE вони обговорили новий законопроєкт, спрямований на посилення мобілізації в Україні, а також торкнулися питань, пов'язаних із ресурсами та підтримкою Збройних Сил України.

Крім того, були розглянуті інші значущі теми.

Не пропустіть прямий ефір о 19:00.

Нагадаємо, що вчора Кабінет Міністрів України представив у Верховну Раду новий законопроєкт щодо військової служби. Однією з ключових особливостей цієї пропозиції є те, що вона дозволяє мобілізувати осіб з інвалідністю третьої групи.