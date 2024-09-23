Почему после обстрела 26 августа Украина оказалась под угрозой радиационной аварии

Ровенская АЭС. Фото: uatom.org

После обстрела 26 августа Украина оказалась на грани радиационной аварии. Россияне едва не разрушили объединенную энергосистему страны.

Об этом в воскресенье, 22 сентября, в эфире телеканала "КИЇВ24" сообщила эксперт общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная.

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Представительница общественной организации отметила, что после обстрела три энергоблока Ровенской АЭС (первый, третий и четвертый) из-за аварийной защиты отключили от сети.

"Хмельницкий блок работал тоже не в объединенную энергосистему, на Польшу. Потом еще отключился энергоблок на Южноукраинской АЭС. Это были нерегламентные остановки, мы были на грани радиационной аварии на всей территории Украины", — подытожила Ольга Кошарная.

Напомним, массированный удар, нанесенный россиянами по Украине 26 августа, стал одним из самых масштабных за все время полномасштабной войны. Тогда оккупанты выпустили по разным областям Украины более ста ракет разных типов и около сотни "Шахедов".

Также мы сообщали, что вечером в воскресенье, 22 сентября, россияне обстреляли город Конотоп Сумской области. Есть попадание, однако, по предварительной информации, обошлось без жертв и раненых.