Чому після обстрілу 26 серпня Україна опинилася під загрозою радіаційної аварії

Рівненська АЕС. Фото: uatom.org

Після обстрілу 26 серпня Україна опинилася на межі радіаційної аварії. Росіяни ледь не зруйнували об'єднану енергосистему країни.

Про це в неділю, 22 вересня, в ефірі телеканалу "КИЇВ24" повідомила експертка громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна.

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Представниця громадської організації зазначила, що після обстрілу три енергоблоки Рівненської АЕС (перший, третій і четвертий) через аварійний захист відключили від мережі.

"Хмельницький блок працював теж не в об'єднану енергосистему, на Польщу. Потім ще відключився енергоблок на Південноукраїнській АЕС. Це були нерегламентні зупинки, ми були на межі радіаційної аварії на всій території України", — підсумувала Ольга Кошарна.

Нагадаємо, масований удар, якого завдали росіяни по Україні 26 серпня, став одним із наймасштабніших за весь час повномасштабної війни. Тоді окупанти випустили по різних областях України понад сто ракет різних типів і близько сотні "Шахедів".

Також ми повідомляли, що ввечері в неділю, 22 вересня, росіяни обстріляли місто Конотоп Сумської області. Є влучення, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і поранених.