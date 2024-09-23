Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Після одного з обстрілів Україна опинилася на межі радіаційної аварії — подробиці arrow

Після одного з обстрілів Україна опинилася на межі радіаційної аварії — подробиці

23 вересня 2024 00:10
Чекарьова Марія - редактор
Чому після обстрілу 26 серпня Україна опинилася під загрозою радіаційної аварії
Рівненська АЕС. Фото: uatom.org
Чекарьова Марія - редактор

Після обстрілу 26 серпня Україна опинилася на межі радіаційної аварії. Росіяни ледь не зруйнували об'єднану енергосистему країни.

Про це в неділю, 22 вересня, в ефірі телеканалу "КИЇВ24" повідомила експертка громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна.

Читайте також:

Наслідки атаки 26 серпня для енергосистеми

Представниця громадської організації зазначила, що після обстрілу три енергоблоки Рівненської АЕС (перший, третій і четвертий) через аварійний захист відключили від мережі.

"Хмельницький блок працював теж не в об'єднану енергосистему, на Польщу. Потім ще відключився енергоблок на Південноукраїнській АЕС. Це були нерегламентні зупинки, ми були на межі радіаційної аварії на всій території України", — підсумувала Ольга Кошарна.

Нагадаємо, масований удар, якого завдали росіяни по Україні 26 серпня, став одним із наймасштабніших за весь час повномасштабної війни. Тоді окупанти випустили по різних областях України понад сто ракет різних типів і близько сотні "Шахедів".

Також ми повідомляли, що ввечері в неділю, 22 вересня, росіяни обстріляли місто Конотоп Сумської області. Є влучення, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв і поранених.

обстріли радіація енергосистема війна в Україні енергетика атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:10 Після одного з обстрілів Україна опинилася на межі радіаційної аварії — подробиці

22 вересня 2024

23:53 Житель Полтавщини вбив і зґвалтував 79-річну жінку — що вирішив суд

23:36 Трамп відповів, чи балотуватиметься в президенти США у 2028 році у випадку програшу цієї осені

23:23 Зеленський разом з дружиною прибув до США — мета візиту

23:12 У Запоріжжі пролунали вибухи

23:08 Росіяни завдали удару по Конотопу — міський голова повідомив про влучання

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:58 Обстріл Шевченківського району Харкова — фоторепортаж наслідків атаки

22:28 Довбика вперше визнано найкращим гравцем матчу Серії А

22:28 Зеленський заявив, що цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні

21:57 Акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність

00:10 Після одного з обстрілів Україна опинилася на межі радіаційної аварії — подробиці

22 вересня 2024

23:53 Житель Полтавщини вбив і зґвалтував 79-річну жінку — що вирішив суд

23:36 Трамп відповів, чи балотуватиметься в президенти США у 2028 році у випадку програшу цієї осені

23:23 Зеленський разом з дружиною прибув до США — мета візиту

23:12 У Запоріжжі пролунали вибухи

23:08 Росіяни завдали удару по Конотопу — міський голова повідомив про влучання

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:58 Обстріл Шевченківського району Харкова — фоторепортаж наслідків атаки

22:28 Довбика вперше визнано найкращим гравцем матчу Серії А

22:28 Зеленський заявив, що цієї осені вирішується майбутнє війни в Україні

21:57 Акторка Анна Кошмал повідомила про другу вагітність

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

17 вересня 2024

15:44 Вибух вогнегасника у львівському коледжі — в міськраді повідомили подробиці