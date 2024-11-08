В Амстердаме после матча Аякс — Маккаби напали на израильских фанатов

Правоохранители задерживают мужчину в Амстердаме. Фото: Michel Van Bergen/via REUTERS

В Амстердаме произошли массовые нападения на израильских футбольных фанатов. Они начались после матча Лиги Европы между командами "Аякс" и "Маккаби".

Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 8 ноября.

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Every action has opposite reaction pic.twitter.com/oCsoUEvaK6 — G.manoj (@gvmmanoj) November 8, 2024

Нападения на израильтян в Амстердаме

После завершения матча, в котором "Аякс" одержал победу со счетом 5:0, полиция Нидерландов зафиксировала ряд нападений на израильских фанатов.

Болельщики сообщают, что нападавшие были с палестинскими флагами и выкрикивали "Свободу Палестине". Также неизвестные пытались прорваться в отели в поисках израильтян.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал правоохранителей действовать против нападавших решительно и быстро. Также страна хочет направить два самолета в Нидерланды, чтобы забрать своих граждан.

Полицейские задержали уже 57 человек после столкновений. МИД Израиля отметил, что в результате нападений десять человек получили травмы.

Напомним, в Лиге Европы прошли матчи четвертого тура основного этапа. Киевское "Динамо" встречалось с венгерским "Ференцварошем". Команда проиграла со счетом 4:0.

Впоследствии Александр Шовковский назвал причины проигрыша украинской команды.