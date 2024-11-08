У Амстердамі після матчу Аякс — Маккабі напали на ізраїльських фанатів

Після Ліги Європи в Амстердамі нападають на ізраїльтян
В Амстердамі сталися масові напади на ізраїльських футбольних фанатів. Вони почалися після матчу Ліги Європи між командами "Аякс" і "Маккабі".
Про це повідомляє Bloomberg у п'ятницю, 8 листопада.
Every action has an opposite reaction pic.twitter.com/oCsoUEvaK6— G.manoj (@gvmmanoj) November 8, 2024
Напади на ізраїльтян в Амстердамі
Після завершення матчу, в якому "Аякс" здобув перемогу з рахунком 5:0, поліція Нідерландів зафіксувала низку нападів на ізраїльських фанатів.
Уболівальники повідомляють, що нападники були з палестинськими прапорами та вигукували "Свободу Палестині". Також невідомі намагалися прорватися до готелів у пошуках ізраїльтян.
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав правоохоронців діяти проти нападників рішуче і швидко. Також країна хоче направити два літаки до Нідерландів, аби забрати своїх громадян.
Поліцейські затримали вже 57 осіб після зіткнень. МЗС Ізраїлю зазначило, що внаслідок нападів десять осіб отримали травми.
Нагадаємо, у Лізі Європи відбулися матчі четвертого туру основного етапу. Київське "Динамо" зустрічалося з угорським "Ференцварошем". Команда програла з рахунком 4:0.
Згодом Олександр Шовковський назвав причини програшу української команди.
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