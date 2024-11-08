У Амстердамі після матчу Аякс — Маккабі напали на ізраїльських фанатів

Правоохоронці затримують чоловіка в Амстердамі. Фото: Michel Van Bergen/via REUTERS

В Амстердамі сталися масові напади на ізраїльських футбольних фанатів. Вони почалися після матчу Ліги Європи між командами "Аякс" і "Маккабі".

Про це повідомляє Bloomberg у п'ятницю, 8 листопада.

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Every action has an opposite reaction pic.twitter.com/oCsoUEvaK6 — G.manoj (@gvmmanoj) November 8, 2024

Напади на ізраїльтян в Амстердамі

Після завершення матчу, в якому "Аякс" здобув перемогу з рахунком 5:0, поліція Нідерландів зафіксувала низку нападів на ізраїльських фанатів.

Уболівальники повідомляють, що нападники були з палестинськими прапорами та вигукували "Свободу Палестині". Також невідомі намагалися прорватися до готелів у пошуках ізраїльтян.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав правоохоронців діяти проти нападників рішуче і швидко. Також країна хоче направити два літаки до Нідерландів, аби забрати своїх громадян.

Поліцейські затримали вже 57 осіб після зіткнень. МЗС Ізраїлю зазначило, що внаслідок нападів десять осіб отримали травми.

Нагадаємо, у Лізі Європи відбулися матчі четвертого туру основного етапу. Київське "Динамо" зустрічалося з угорським "Ференцварошем". Команда програла з рахунком 4:0.

Згодом Олександр Шовковський назвав причини програшу української команди.