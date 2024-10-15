Коллекция часов Медведчука – последний экземпляр продан за 285 тысяч гривен

Бывший народный депутат Виктор Медведчук. Фото: Радио Свобода

На аукционе продали последние часы экснардепа Виктора Медведчука. За наручные часы Dolce&Gabbana заплатили 285 тыс. гривен. Средства от продаж пойдут на Силы обороны Украины.

Об этом сообщила глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума в Telegram во вторник, 15 октября.

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Часы Медведчука распроданы

Реализованы все 20 часов из коллекции экснардепа-предателя Виктора Медведчука. Последний был реализован за 285 тыс. гривен.

Речь идет о наручных часах Dolce&Gabbana. За лот соревновались четверо участников.

Общая сумма от продажи коллекции часов Медведчука — более 7 млн гривен.

"АРМА успешно реализовала всю коллекцию часов Медведчука. Средства от продажи пойдут на Силы обороны Украины -0 закупку военных облигаций", -0 говорится в сообщении.

Сообщение Елены Думы. Фото: скриншот

Напомним, среди 20 часов бывшего народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука был и экземпляр со фотографией телеведущей и его супруги Оксаны Марченко. Его купили на аукционе за 485 тысяч гривен.

Также Новости.LIVE писали, что студия "Квартал 95" высмеяла Оксану Марченко и коллекцию часов Медвечука. Ирина Сопонару и Владимир Остапчук пошутили, что, если бы на часах было ее фото из обращения к мусульманам спасти мужа, цена за него была бы значительно выше.