Колекція годинників Медведчука — останній екземпляр продано за 285 тисяч гривень

Колишній народний депутат Віктор Медведчук. Фото: Радіо Свобода

На аукціоні продали останній годинник екснардепа Віктора Медведчука. За наручний годинник Dolce & Gabbana заплатили 285 тис. гривень. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України.

Про це повідомила очільниця Агентства з розшуку та управління активами Олена Дума у Telegram у вівторок, 15 жовтня.

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Годинники Медведчука розпродано

Реалізовано всі 20 годинників з колекції екснардепа-зрадника Віктора Медведчука. Останній було реалізовано за 285 тис. гривень.

Йдеться про наручний годинник Dolce&Gabbana. За лот змагалися четверо учасників.

Загальна сума від продажу колекції годинників Медведчука — понад 7 млн гривень.

"АРМА успішно реалізувало всю колекцію годинників Медведчука. Кошти від продажу підуть на Сили оборони України — закупівлю військових облігацій", — йдеться в повідомленні.

Допис Олени Думи. Фото: скриншот

Нагадаємо, серед 20 годинників колишнього народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука був і екземпляр зі світлиною телеведучої та його дружини Оксани Марченко. Його купили на аукціоні за 485 тис. гривень.

Також Новини.LIVE писали, що студія "Квартал 95" висміяла Оксану Марченко та колекцію годинників Медведчука. Ірина Сопонару та Володимир Остапчук пожартували, що, якби на годиннику було її фото зі звернення до мусульман врятувати чоловіка, то ціна за нього була б значно вища.