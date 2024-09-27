Мэгги Смит умерла в 89 - главные роли актрисы и чем запомнилась

Мэгги Смит в роли профессора МакГонагалл. Фото: Warner Bros

В пятницу, 27 сентября, в возрасте 89 лет умерла легендарная британская актриса Мэгги Смит. Она известна ролью профессора Минервы МакГонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере.

Об этом сообщило издание BBC.

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Она мирно умерла в больнице сегодня рано утром, в пятницу, 27 сентября. Она была глубоко частным человеком, она была с друзьями и семьей в конце. Она оставила двух сыновей и пятерых любящих внуков, которые опустошены потерей их необычной матери и бабушки", — заявили сыновья Смит Тоби Стивенс и Крис Ларкин.

Награды и известные роли

Мэгги Смит является двукратной лауреаткой премии "Оскар" и семикратной обладательницей BAFTA: она получила четыре награды в категории "Лучшая актриса", одна — в "Лучшей роли второго плана", а также дважды была награждена специальными призами. Кроме этого, у актрисы четыре награды "Эмми".

Мэгги Смит в молодости. Фото: Snap/Rex

Мэгги Смит в молодости. Фото: Rex

Мэгги Смит в молодости. Фото: ogdenmuseum

Свою кинокарьеру она начала с криминальной драмы "Никуда уходить" (1958). Наибольшую популярность получила благодаря ролям в лентах "Расцвет мисс Джин Броди" (1970), "Калифорнийский отель" (1979) и образ Минервы МакГонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере (2001-2011).

Мэгги Смит в роли профессора МакГонагалл. Фото: Warner Bros

Мэгги Смит в роли профессора МакГонагалл. Фото: Warner Bros

Личная жизнь

Маргарет Натали Смит, известная как Мэгги Смит, родилась в декабре 1934 года в Илфорде, пригороде восточного Лондона. Ее отец был патологоанатомом, а мать – секретарем шотландского происхождения. Когда девочке было всего четыре года, семья переехала в Оксфорд, где отец получил должность в местном университете.

После окончания школы Мэги начала изучать актерское мастерство в Oxford Playhouse, и уже в 17 лет получила свою первую роль в постановке "Двенадцатая ночь".

В своей личной жизни актриса дважды выходила замуж. В первом браке с актером Робертом Стивенсом у них родились два сына, Криса Ларкин и Тоби Стивенс, также избравшие актерскую карьеру. После развода Меги во второй раз вышла замуж за драматурга Беверли Кросса, с которым была вместе до его смерти в 1998 году.

В 1988 году Смит лечила болезнь Грейвса, а в 2007 году ей диагностировали рак груди, но актриса смогла полностью поправиться.

В 1990 году Мэгги получила звание Дамы-командора Ордена Британской империи (DBE), а в 2014 году ей был присвоен титул Почетного товарища (CH).

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