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Пішла з життя легендарна акторка Меггі Сміт

27 вересня 2024 16:40
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Меггі Сміт померла у 89 — найголовніші ролі акторки та чим запам'яталася
Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел. Фото: Warner Bros
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У п'ятницю, 27 вересня, у віці 89 років померла легендарна британська акторка Меггі Сміт. Вона відома роллю професорки Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера.

Про це повідомило видання ВВС.

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"Вона мирно померла в лікарні сьогодні рано вранці, у п’ятницю, 27 вересня. Вона була глибоко приватною людиною, вона була з друзями та родиною наприкінці. Вона залишила двох синів і п’ятьох люблячих онуків, які спустошені втратою їх незвичайної матері та бабусі", — заявили сини Сміт Тобі Стівенс та Кріс Ларкін.

Нагороди та відомі ролі

Меггі Сміт є дворазовою лауреаткою премії "Оскар" та семиразовою володаркою BAFTA: вона отримала чотири нагороди в категорії "Найкраща акторка", одну — в "Кращій ролі другого плану", а також двічі була нагороджена спеціальними призами. Окрім цього, акторка має чотири нагороди "Еммі".

Меггі Сміт у ролі Дездемони проти Отелло Лоуренса Олів'є у фільмі 1965 року . Фото: Snap/Rex
Меггі Сміт в молодості. Фото: Snap/Rex
Меггі Сміт в 1960 році Фото: Rex
Меггі Сміт в молодості. Фото: Rex
Акторка Меггі Сміт в 1980 році
Меггі Сміт в молодості. Фото: ogdenmuseum

Свою кінокар’єру вона розпочала з кримінальної драми "Нікуди йти" (1958). Найбільшу популярність здобула завдяки ролям у стрічках "Розквіт міс Джин Броді" (1970), "Каліфорнійський готель" (1979) та образу Мінерви Макґонеґел у серії фільмів про Гаррі Поттера (2001-2011).

Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел. Фото: Warner Bros
Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел. Фото: Warner Bros
Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел. Фото: Warner Bros
Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел. Фото: Warner Bros

Особисте життя

Маргарет Наталі Сміт, відома як Меґі Сміт, народилася в грудні 1934 року в Ілфорді, передмісті східного Лондона. Її батько був патологоанатомом, а мати — секретарем шотландського походження. Коли дівчинці було лише чотири роки, сім'я переїхала до Оксфорда, де батько отримав посаду в місцевому університеті.

Після завершення школи Меґі почала вивчати акторську майстерність в Oxford Playhouse, і вже у 17 років отримала свою першу роль у постановці "Дванадцята ніч".

У своєму особистому житті актриса двічі виходила заміж. У першому шлюбі з актором Робертом Стівенсом у них народилися два сини, Кріса Ларкін і Тобі Стівенс, які також обрали акторську кар'єру. Після розлучення Меґі вдруге вийшла заміж за драматурга Беверлі Кросса, з яким була разом до його смерті в 1998 році.

У 1988 році Сміт лікувала хворобу Грейвса, а в 2007 році їй діагностували рак грудей, але акторка змогла повністю одужати.

У 1990 році Меґі отримала звання Дами-командора Ордена Британської імперії (DBE), а у 2014 році їй було присвоєно титул Почесного товариша (CH).

Раніше ми повідомляли про смерть видатного актора та режисера Валерія Басселя, який став легендою театральної Одеси. Він помер на 85-му році життя.

Нагадаємо, померла зірка фільму "Чорна пантера". Також покинув цей світ музикант Джон Мейолл, якого називали хрещеним батьком британського блюзу.

Великобританія Гаррі Поттер акторка

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