Под Волчанском пограничники уничтожили российский комплекс "Муром-М" — видео

Уничтожение российской цели. Фото: скриншот

Пилоты ударных дронов подразделения Falcon бригады "Гарт" нанесли удар по российскому комплексу дальнего визуального наблюдения "Муром-М" в районе Волчанска Харьковской области. Также украинские защитники ударили по местам скопления личного состава.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ) в среду, 5 марта.

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По информации ОСУВ, российские войска пытались защитить систему "Муром-М" антидроновой сеткой, но это не помогло. Первые два дрона пробили в ней отверстие, а третий нанес решающий удар, уничтожив комплекс наблюдения.

"Также под огонь пограничников попали места сосредоточения личного состава и транспортное средство типа "буханка", которое использовалось врагом для подвоза личного состава и боекомплектов", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что украинские военные ликвидировали почти 30 оккупантов и вражескую технику.

Также мы сообщали, что на Волчанском направлении егеря-десантники из 71-й бригады взяли в плен россиян.