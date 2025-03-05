Под Волчанском пограничники уничтожили российский комплекс "Муром-М" — видео

Пилоты Falcon ослепили россиян под Харьковом — видео
Пилоты ударных дронов подразделения Falcon бригады "Гарт" нанесли удар по российскому комплексу дальнего визуального наблюдения "Муром-М" в районе Волчанска Харьковской области. Также украинские защитники ударили по местам скопления личного состава.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ) в среду, 5 марта.
Как ослепили оккупантов под Волчанском
По информации ОСУВ, российские войска пытались защитить систему "Муром-М" антидроновой сеткой, но это не помогло. Первые два дрона пробили в ней отверстие, а третий нанес решающий удар, уничтожив комплекс наблюдения.
"Также под огонь пограничников попали места сосредоточения личного состава и транспортное средство типа "буханка", которое использовалось врагом для подвоза личного состава и боекомплектов", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что украинские военные ликвидировали почти 30 оккупантов и вражескую технику.
Также мы сообщали, что на Волчанском направлении егеря-десантники из 71-й бригады взяли в плен россиян.
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