Під Вовчанськом прикордонники знищили російський комплекс "Муром-М" — відео

Знищення російської цілі. Фото: скриншот

Пілоти ударних дронів підрозділу Falcon бригади "Гарт" завдали удару по російському комплексу дальнього візуального спостереження "Муром-М" у районі Вовчанська Харківської області. Також українські захисники вдарили по місцях скупчення особового складу.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ) у середу, 5 березня.

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За інформацією ОСУВ, російські війська намагалися захистити систему "Муром-М" антидроновою сіткою, але це не допомогло. Перші два дрони пробили в ній отвір, а третій завдав вирішального удару, знищивши комплекс спостереження.

"Також під вогонь прикордонників потрапили місця зосередження особового складу та транспортний засіб типу "буханка", що використовувався ворогом для підвезення особового складу та боєкомплектів", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що українські військові ліквідували майже 30 окупантів та ворожу техніку.

Також ми повідомляли, що на Вовчанському напрямку єгері-десантники з 71-ї бригади взяли у полон росіян.