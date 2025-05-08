Пилот АН 225 "Мрия" ответил, реально ли отстроить самолет

Украинский самолет Ан-225 "Мрия". Фото: dovidka.biz.ua

Пилот и командир АН 225 "Мрия" и АН 124 "Руслан" Дмитрий Антонов ответил, реально ли восстановить легендарный украинский самолет "Мрия". По его словам, это возможно сделать, но в сотрудничестве с другими странами.

Об этом Дмитрий Антонов сказал в эфире Ранок.LIVE.

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"Мрию" можно возродить, но в кооперации с другими странами", — сказал пилот легендарного украинского самолета.

В частности, он напомнил, что Украина была одной из шести стран мира с полным циклом производства самолетов. И у нас до сих пор есть ключевое — "железо": крыло и фюзеляж "Мрии".

Пилот отметил, что восстановить "Мрию" это очень непросто. Однако преимуществом является наличие фюзеляжа и крыла, ведь это важная часть будущего самолета.

Антонов отметил, что все нужно делать в кооперации с миром, а не самостоятельно.

"Не надо на себя тянуть одеяло настолько. Надо обращаться, например, к таким производителям, как Airbus, Boeing, Embraer и работать вместе с ними, работать всем миром. Так делает весь мир", — объяснил Антонов.

Напомним, что 27 февраля 2022 года самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен в ангаре во время боев за аэропорт Гостомель.

Ранее Новини.LIVE побывали на аэродроме "Гостомель" и увидели уничтоженную "Мрию".

Позже в Укроборонпроме подтвердили намерения отстроить легендарный украинский самолет "Мрия".