Пілот АН 225 "Мрія" відповів, чи реально відбудувати літак

Пілот АН 225 "Мрія" відповів, чи можна відродити літак
Пілот та командир АН 225 "Мрія" та АН 124 "Руслан" Дмитро Антонов відповів, чи реально відбудувати легендарний український літак "Мрія". За його словами, це можливо зробити, але у співпраці з іншими країнами.
Про це Дмитро Антонов сказав у ефірі Ранок.LIVE.
АН 225 "Мрія" — чи можливо відновити літак
"Мрію" можна відродити, але в кооперації з іншими країнами", — сказав пілот легендарного українського літака.
Зокрема, він нагадав, що Україна була однією з шести країн світу з повним циклом виробництва літаків. І в нас досі є ключове — "залізо": крило та фюзеляж "Мрії".
Пілот зазначив, що відновити "Мрію" це дуже непросто. Однак перевагою є наявність фюзеляжу та крила, адже це важлива частина майбутнього літака.
Антонов наголосив, що все потрібно робити в кооперації зі світом, а не самостійно.
"Не треба на себе тягнути ковдру настільки. Треба звертатися, наприклад, до таких виробників, як Airbus, Boeing, Embraer і працювати разом з ними, працювати всім світом. Так робить весь світ", — пояснив Антонов.
Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року літак Ан-225 "Мрія" був знищений в ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель.
Раніше Новини.LIVE побували на аеродромі "Гостомель" і побачили знищену "Мрію".
Пізніше в Укроборонпромі підтвердили наміри відбудувати легендарний український літак "Мрія".
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