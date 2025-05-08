Пілот АН 225 "Мрія" відповів, чи реально відбудувати літак

Український літак Ан-225 "Мрія". Фото: dovidka.biz.ua

Пілот та командир АН 225 "Мрія" та АН 124 "Руслан" Дмитро Антонов відповів, чи реально відбудувати легендарний український літак "Мрія". За його словами, це можливо зробити, але у співпраці з іншими країнами.

Про це Дмитро Антонов сказав у ефірі Ранок.LIVE.

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"Мрію" можна відродити, але в кооперації з іншими країнами", — сказав пілот легендарного українського літака.

Зокрема, він нагадав, що Україна була однією з шести країн світу з повним циклом виробництва літаків. І в нас досі є ключове — "залізо": крило та фюзеляж "Мрії".

Пілот зазначив, що відновити "Мрію" це дуже непросто. Однак перевагою є наявність фюзеляжу та крила, адже це важлива частина майбутнього літака.

Антонов наголосив, що все потрібно робити в кооперації зі світом, а не самостійно.

"Не треба на себе тягнути ковдру настільки. Треба звертатися, наприклад, до таких виробників, як Airbus, Boeing, Embraer і працювати разом з ними, працювати всім світом. Так робить весь світ", — пояснив Антонов.

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року літак Ан-225 "Мрія" був знищений в ангарі під час боїв за аеропорт Гостомель.

Раніше Новини.LIVE побували на аеродромі "Гостомель" і побачили знищену "Мрію".

Пізніше в Укроборонпромі підтвердили наміри відбудувати легендарний український літак "Мрія".