Повышение налогов — будет ли Зеленский подписывать законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский уже месяц не подписывает закон об увеличении налогов. Среди причин, в частности, критика бизнеса и общественности.

Об этом сообщает BBC News.

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Как известно, новый законопроект предполагает повышение налогов, среди которых и новый размер военного сбора. Принятый еще 10 октября закон уже месяц ждет подписи президента — 15 октября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук передал его главе государства. Однако собеседники издания отметили, что в настоящее время Зеленский еще не решил, подсовывать ли этот документ или нет.

Среди причин задержки называют критику со стороны бизнеса и общественности, а также опасения возможных коррупционных рисков в связи с повышением налоговой нагрузки.

Напомним, недавно в Раде ответили, будет ли повышение налогов в этом году. Некоторые нардепы полагают, что это невозможно.

В то же время народные депутаты призывают Верховную Раду сохранить 64% налогов в бюджетах громад. Для этого они подписали соответствующее обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Алексею Кулебе.