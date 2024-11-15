Підвищення податків — чи буде Зеленський підписувати законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський вже місяць не підписує закон про збільшення податків. Серед причини, зокрема — критика з боку бізнесу та громадськості.

Про це повідомляє BBC News.

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Як відомо, новий законопроєкт передбачає підвищення податків, серед яких і новий розмір військового збору. Ухвалений ще 10 жовтня закон вже місяць чекає на підпис президента — 15 жовтня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук передав його главі держави. Однак, співрозмовники видання зазначили, що наразі Зеленський ще не вирішив, чи підсувати цей документ, чи ні.

Серед причин затримки називають критику з боку бізнесу та громадськості, а також побоювання щодо можливих корупційних ризиків у зв’язку з підвищенням податкового навантаження.

Нагадаємо, нещодавно у Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році. Деякі нардепи вважають, що це неможливо.

Водночас народні депутати закликають Верховну Раду зберегти 64% податків в бюджетах громад. Для цього вони підписали відповідне звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України —​ міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.