В Тернопольской области судили почтальона, который подделал подпись на повестке

Бучачский районный суд. Фото: Суспільне

Бучачский районный суд признал виновной работницу Укрпочты подделкой подписи на бланках о получении повесток. Ей назначен штраф в размере 510 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Как выяснили правоохранители, женщина, работающая почтальоном в селе Трибуховцы, незаконно подписалась на документах, полученных призывником.

18 июля женщина получила рекомендованные письма, среди которых было и письмо от Трибуховского сельского совета для мужчины призывного возраста. Подписавшись на бланке вместо потерпевшего, она спровоцировала ситуацию, в которой мужчина не получил повестку и не явился в военкомат. Поэтому с 21 августа он был объявлен в розыск.

Судебная почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись на бланке была исполнена обвиняемой.

Решение суда

В суде женщина признала свою вину и заключила соглашение с прокурором. Кроме штрафа, она обязана оплатить 3 029 гривен на покрытие расходов на проведение судебных экспертиз. На приговор можно подать апелляционную жалобу.

Напомним, недавно в суде рассматривалось дело многодетного отца, которому ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от мобилизации.

Также в Днепре профессор обратился в Верховный Суд из-за того, что его мобилизовали даже несмотря на оформленную отсрочку.