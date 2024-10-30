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Підробила підпис на повістці — як суд покарав листоношу

30 жовтня 2024 23:53
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Тернопільщині судили листоношу, яка підробила підпис на повістці
Бучацький районний суд. Фото: Суспільне
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Бучацький районний суд визнав винною працівницю Укрпошти за підробку підпису на бланках про отримання повісток. Їй призначили штраф в розмірі 510 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як з'ясували правоохоронці, жінка, яка працює листоношею в селі Трибухівці, незаконно підписалася на документах, що мали бути отримані призовником.

18 липня жінка отримала рекомендовані листи, серед яких був і лист від Трибухівської сільської ради для чоловіка призовного віку. Підписавшись на бланку замість потерпілого, вона спровокувала ситуацію, в якій чоловік не отримав повістку та не з'явився до військкомату. Через це з 21 серпня він був оголошений у розшук.

Судова почеркознавча експертиза підтвердила, що підпис на бланку був виконаний обвинуваченою.

Рішення суду

В суді жінка визнала свою провину і уклала угоду з прокурором. Окрім штрафу, вона зобов'язана сплатити 3 029 гривень на покриття витрат за проведення судових експертиз. На вирок можливо подати апеляційну скаргу.

Нагадаємо, нещодавно у суді розглядали справу багатодітного батька, якому ТЦК відмовив у наданні відстрочки від мобілізації.

Також у Дніпрі професор звернувся до Верховного Суду через те, що його мобілізували навіть попри оформлену відстрочку

суд Тернопільська область судові рішення повістки Укрпошта

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