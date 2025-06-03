Сеть заполонили мемы после операции СБУ на Крымский мост

Подрыв Крымского моста. Фото: скриншот из видео СБУ/Telegram

Во вторник, 3 июня, в результате очередной успешной спецоперации Службы безопасности Украины был взорван Крымский мост. Пользователи соцсетей уже отреагировали на это событие и создали ряд мемов.

Новини.LIVE собрали мемы, которые опубликовали пользователи соцсетей в ответ на успешную спецоперацию СБУ по подрыву Крымского моста.

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Среди мемов пользователи соцсетей публикуют смешные картинки с главой СБУ Василием Малюком, где изображено, как он планирует спецоперацию и, в частности, реализует ее.

Изображение: соцсети

Изображение: соцсети

Изображение: соцсети

Изображение: соцсети

Изображение: соцсети

Изображение: соцсети

Изображение: соцсети

Изображение: соцсети

Ранее мы информировали, что СБУ провела новую уникальную спецоперацию и во вторник, 3 июня, в третий раз поразила Крымский мост.

Также мы писали, что благодаря операции СБУ "Паутина" российские оккупанты могли потерять — уникальный самолет дальней разведки А-50.