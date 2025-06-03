Мережу заполонили меми після операції СБУ на Кримський міст

Підрив Кримського мосту. Фото: скриншот з відео СБУ/Telegram

У вівторок, 3 червня, в результаті чергової успішної спецоперації Служби безпеки України було підірвано Кримський міст. Користувачі соцмереж вже відреагували на цю подію та створили низку мемів.

Новини.LIVE зібрали меми, які опублікували користувачі соцмереж у відповідь на успішну спецоперацію СБУ з підриву Кримського мосту.

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Серед мемів користувачі соцмереж публікують смішні картинки з головою СБУ Василем Малюком, де зображено, які він планує спецоперацію та, зокрема, реалізовує її.

Зображення: соцмережі

Зображення: соцмережі

Зображення: соцмережі

Зображення: соцмережі

Зображення: соцмережі

Зображення: соцмережі

Зображення: соцмережі

Зображення: соцмережі

Раніше ми інформували, що СБУ провела нову унікальну спецоперацію й у вівторок, 3 червня, втретє вразила Кримський міст.

Також ми писали, що завдяки операції СБУ "Павутина" російські окупанти могли втратити — унікальний літак дальньої розвідки А-50.