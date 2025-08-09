Как суд наказал мать подростка, который залез на монумент Герою Небесной Сотни Александру Капиносу

Подросток на памятнике Герою Небесной Сотни. Фото: Наталья Капитнос/Facebook

В селе Дунаев Тернопольской области несовершеннолетний парень вылез на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу. Подростку еще не исполнилось 16 лет, поэтому к административной ответственности привлекли его мать.

Об этом говорится в приговоре, который Кременецкий районный суд Тернопольской области вынес 28 июня.

Детали дела

Согласно судебным материалам, 10 мая около 20:00 несовершеннолетний вылез на памятник Герою Украины Александру Капиносу. Такой поступок вызвал возмущение у местных жителей и родных погибшего Героя. Подросток опубликовал фото, где сидит на монументе, в сторис. Комментируя такой поступок, сестра Александра Капиноса Наталья Капинос написала:



"Это тот, кто сел на шею и спустил ноги, это тот, который плюнул в сторону всех Героев Небесной Сотни и Небесного войска... Я не знаю, что побудило земляка сделать этот гнилой поступок".

В отношении матери парня составили административный протокол.

Решение суда

Во время судебного заседания мать нарушителя пообещала, что больше подобных случаев не будет. Женщину признали виновной в невыполнении родительских обязанностей. За содеянное она должна заплатить 805 гривен штрафа и 605 гривен судебного сбора.

Решение суда можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

