Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Подросток залез на памятник Герою Небесной Сотни — приговор суда

Подросток залез на памятник Герою Небесной Сотни — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 01:03
Как суд наказал мать подростка, который залез на монумент Герою Небесной Сотни Александру Капиносу
Подросток на памятнике Герою Небесной Сотни. Фото: Наталья Капитнос/Facebook

В селе Дунаев Тернопольской области несовершеннолетний парень вылез на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу. Подростку еще не исполнилось 16 лет, поэтому к административной ответственности привлекли его мать.

Об этом говорится в приговоре, который Кременецкий районный суд Тернопольской области вынес 28 июня.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, 10 мая около 20:00 несовершеннолетний вылез на памятник Герою Украины Александру Капиносу. Такой поступок вызвал возмущение у местных жителей и родных погибшего Героя. Подросток опубликовал фото, где сидит на монументе, в сторис. Комментируя такой поступок, сестра Александра Капиноса Наталья Капинос написала:

"Это тот, кто сел на шею и спустил ноги, это тот, который плюнул в сторону всех Героев Небесной Сотни и Небесного войска... Я не знаю, что побудило земляка сделать этот гнилой поступок".

В отношении матери парня составили административный протокол.

Решение суда

Во время судебного заседания мать нарушителя пообещала, что больше подобных случаев не будет. Женщину признали виновной в невыполнении родительских обязанностей. За содеянное она должна заплатить 805 гривен штрафа и 605 гривен судебного сбора.

Решение суда можно было обжаловать в течение десяти дней со дня провозглашения. Сейчас же оно уже вступило в законную силу.

Напомним, на Кировоградщине вынесли приговор безработному. Мужчина не явился на отправку в воинскую часть.

Также мы сообщали, что в Одесской области мужчина отказался от прохождения ВВК. За уклонение от воинского учета его оштрафовали на более чем пять тысяч гривен.

суд подростки памятник Герой Украины Небесна Сотня судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации