Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Підліток заліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні — вирок суду

Підліток заліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні — вирок суду

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 01:03
Як суд покарав матір підлітка, який заліз на монумент Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу
Підліток на пам'ятнику Герою Небесної Сотні. Фото: Наталія Капітнос/Facebook

У селі Дунаїв Тернопільської області неповнолітній хлопець виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу. Підлітку ще не виповнилося 16 років, тому до адміністративної відповідальності притягнули його матір.

Про це йдеться у вироку, який Кременецький районний суд Тернопільської області ухвалив 28 червня.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 10 травня близько 20:00 неповнолітній виліз на пам'ятник Герою України Олександру Капіносу. Такий вчинок викликав обурення в місцевих жителів і рідних загиблого Героя. Підліток опублікував фото, де сидить на монументі, у сториз. Коментуючи такий вчинок, сестра Олександра Капіноса Наталя Капінос написала:

"Це той, хто сів на шию та спустив ноги, це той, який плюнув у бік усіх Героїв Небесної Сотні та Небесного війська... Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок".

Відносно матері хлопця склали адміністративний протокол.

Рішення суду

Під час судового засідання мати порушника пообіцяла, що більше подібних випадків не буде. Жінку визнали винною у невиконанні батьківських обов'язків. За вчинене вона має сплатити 805 гривень штрафу та 605 гривень судового збору.

Рішення суду можна було оскаржити впродовж десятьох днів від дня проголошення. Наразі ж воно вже набуло законної сили.

Нагадаємо, на Кіровоградщині винесли вирок безробітному. Чоловік не з'явився на відправлення до військової частини.

Також ми повідомляли, що на Одещині чоловік відмовився від проходження ВЛК. За ухилення від військового обліку його оштрафували на понад п'ять тисяч гривень.

суд підлітки пам'ятник Герой України Небесна Сотня судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації