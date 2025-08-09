Як суд покарав матір підлітка, який заліз на монумент Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу

Підліток на пам'ятнику Герою Небесної Сотні. Фото: Наталія Капітнос/Facebook

У селі Дунаїв Тернопільської області неповнолітній хлопець виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу. Підлітку ще не виповнилося 16 років, тому до адміністративної відповідальності притягнули його матір.

Про це йдеться у вироку, який Кременецький районний суд Тернопільської області ухвалив 28 червня.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, 10 травня близько 20:00 неповнолітній виліз на пам'ятник Герою України Олександру Капіносу. Такий вчинок викликав обурення в місцевих жителів і рідних загиблого Героя. Підліток опублікував фото, де сидить на монументі, у сториз. Коментуючи такий вчинок, сестра Олександра Капіноса Наталя Капінос написала:



"Це той, хто сів на шию та спустив ноги, це той, який плюнув у бік усіх Героїв Небесної Сотні та Небесного війська... Я не знаю, що спонукало земляка зробити цей гнилий вчинок".

Відносно матері хлопця склали адміністративний протокол.

Рішення суду

Під час судового засідання мати порушника пообіцяла, що більше подібних випадків не буде. Жінку визнали винною у невиконанні батьківських обов'язків. За вчинене вона має сплатити 805 гривень штрафу та 605 гривень судового збору.

Рішення суду можна було оскаржити впродовж десятьох днів від дня проголошення. Наразі ж воно вже набуло законної сили.

Нагадаємо, на Кіровоградщині винесли вирок безробітному. Чоловік не з'явився на відправлення до військової частини.

Також ми повідомляли, що на Одещині чоловік відмовився від проходження ВЛК. За ухилення від військового обліку його оштрафували на понад п'ять тисяч гривень.