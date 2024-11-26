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Подросток устроил диверсию на железной дороге — что решил суд

26 ноября 2024 01:32
Виктория Козырь - редактор
Какое наказание суд избрал для подростка, поджегшего релейный шкаф на железной дороге
Здание Вознесенского горрайонного суда. Фото: advokatpost.com
Виктория Козырь - редактор

В Николаевской области подросток поджег релейный шкаф на железной дороге. За совершенное несовершеннолетнего привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Вознесенский горрайонный суд Николаевской области вынес в среду, 20 ноября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в начале мая фигуранту в Telegram предложили заработок с разными задачами и вознаграждением. За надписи "крах режима скоро" на зданиях обещали платить 300 долларов, за поджог леса — 500 долларов, а за поджог релейного шкафа — тысячу долларов. Парень выбрал наиболее прибыльный вид заработка. Во второй половине мая он вместе с двумя товарищами, один из которых малолетний, приобрел горюче-смазочные материалы, облил ими релейный шкаф в Вознесенске, после чего поджег его.

Возгорание один из нарушителей запечатлел на видео, которое затем отправили в качестве видеоотчета куратору в Telegram. После этого тот сбросил подсудимому на банковскую карту тысячу долларов вознаграждения. Около половины этой суммы несовершеннолетний поджигатель отдал соучастнику. В дальнейшем сообщник обвиняемого сотрудничал со следствием и давал показания о других причастных к диверсии.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности между несовершеннолетним нарушителем и прокурором. Парня приговорили к пяти годам условного лишения свободы, однако заменили это наказание двумя годами испытательного срока. Дело другого несовершеннолетнего поджигателя рассмотрят отдельно, а третий мальчик еще не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно оспорить, подав апелляцию.

Напомним, на днях в одной из киевских гостиниц произошла стрельба. Правоохранители задержали подозреваемых в этой перепалке и избрали меры пресечения.

Также мы сообщали, что в Одесской области избрали наказание для мужчины, который убил свою жену. Фигурант нанес женщине несовместимые с жизнью травмы, потому что она не приобрела все необходимое для школы детям.

суд поджог Николаевская область диверсия железная дорога судебные решения

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