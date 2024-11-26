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Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд

26 листопада 2024 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Яке покарання суд обрав для підлітка, який підпалив релейну шафу на залізниці
Будівля Вознесенського міськрайонного суду. Фото: advokatpost.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Миколаївській області підліток підпалив релейну шафу на залізниці. За вчинене неповнолітнього притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області ухвалив у середу, 20 листопада.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, на початку травня фігуранту в Telegram запропонували заробіток із різними завданнями та грошою винагородою. За написи "крах режиму скоро" на будівлях обіцяли платити 300 доларів, за підпал лісу — 500 доларів, а за підпал релейної шафи — тисячу доларів. Хлопець обрав найбільш прибутковий вид заробітку. У другій половині травня він разом із двома товаришами, один із яких є малолітнім, придбав паливно-мастильні матеріали, облив ними релейну шафу у Вознесенську, після чого підпалив її.

Займання один із порушників зафільмував на відео, яке потім відправили в якості відеозвіту куратору в Telegram. Після цього той скинув підсудному на банківську картку тисячу доларів винагороди. Близько половини цієї суми неповнолітній палій віддав співучаснику. У подальшому спільник обвинуваченого співпрацював зі слідством й давав показання щодо інших причетних до диверсії.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між неповнолітнім порушником і прокурором. Хлопця засудили до п'яти років умовного позбавлення волі, однак замінили це покарання двома роками іспитового строку. Справу іншого неповнолітнього палія розглянуть окремо, а третій хлопчик ще не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, днями в одному з київських готелів сталася стрілянина. Правоохоронці затримали підозрюваних у цій перепалці та обрали їм запобіжні заходи.

Також ми повідомляли, що в Одеській області обрали покарання для чоловіка, який убив свою дружину. Фігурант завдав жінці несумісних із життям травм, бо вона не придбала все необхідне для школи дітям.

суд підпал Миколаївська область диверсія залізниця судові рішення

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