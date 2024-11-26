Яке покарання суд обрав для підлітка, який підпалив релейну шафу на залізниці

Будівля Вознесенського міськрайонного суду. Фото: advokatpost.com

У Миколаївській області підліток підпалив релейну шафу на залізниці. За вчинене неповнолітнього притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області ухвалив у середу, 20 листопада.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, на початку травня фігуранту в Telegram запропонували заробіток із різними завданнями та грошою винагородою. За написи "крах режиму скоро" на будівлях обіцяли платити 300 доларів, за підпал лісу — 500 доларів, а за підпал релейної шафи — тисячу доларів. Хлопець обрав найбільш прибутковий вид заробітку. У другій половині травня він разом із двома товаришами, один із яких є малолітнім, придбав паливно-мастильні матеріали, облив ними релейну шафу у Вознесенську, після чого підпалив її.

Займання один із порушників зафільмував на відео, яке потім відправили в якості відеозвіту куратору в Telegram. Після цього той скинув підсудному на банківську картку тисячу доларів винагороди. Близько половини цієї суми неповнолітній палій віддав співучаснику. У подальшому спільник обвинуваченого співпрацював зі слідством й давав показання щодо інших причетних до диверсії.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між неповнолітнім порушником і прокурором. Хлопця засудили до п'яти років умовного позбавлення волі, однак замінили це покарання двома роками іспитового строку. Справу іншого неповнолітнього палія розглянуть окремо, а третій хлопчик ще не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, днями в одному з київських готелів сталася стрілянина. Правоохоронці затримали підозрюваних у цій перепалці та обрали їм запобіжні заходи.

Також ми повідомляли, що в Одеській області обрали покарання для чоловіка, який убив свою дружину. Фігурант завдав жінці несумісних із життям травм, бо вона не придбала все необхідне для школи дітям.