Яке покарання суд обрав для підлітка, який підпалив релейну шафу на залізниці

Підліток влаштував диверсію на залізниці — що вирішив суд
У Миколаївській області підліток підпалив релейну шафу на залізниці. За вчинене неповнолітнього притягнули до кримінальної відповідальності.
Про це йдеться у вироку, який Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області ухвалив у середу, 20 листопада.
Деталі справи
Згідно із судовими матеріалами, на початку травня фігуранту в Telegram запропонували заробіток із різними завданнями та грошою винагородою. За написи "крах режиму скоро" на будівлях обіцяли платити 300 доларів, за підпал лісу — 500 доларів, а за підпал релейної шафи — тисячу доларів. Хлопець обрав найбільш прибутковий вид заробітку. У другій половині травня він разом із двома товаришами, один із яких є малолітнім, придбав паливно-мастильні матеріали, облив ними релейну шафу у Вознесенську, після чого підпалив її.
Займання один із порушників зафільмував на відео, яке потім відправили в якості відеозвіту куратору в Telegram. Після цього той скинув підсудному на банківську картку тисячу доларів винагороди. Близько половини цієї суми неповнолітній палій віддав співучаснику. У подальшому спільник обвинуваченого співпрацював зі слідством й давав показання щодо інших причетних до диверсії.
Рішення суду
Суд затвердив угоду про визнання винуватості між неповнолітнім порушником і прокурором. Хлопця засудили до п'яти років умовного позбавлення волі, однак замінили це покарання двома роками іспитового строку. Справу іншого неповнолітнього палія розглянуть окремо, а третій хлопчик ще не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність.
Наразі рішення суду ще не набуло законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення його можна оскаржити, подавши апеляцію.
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