Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Подыгрывает россиянам — Жорин рассказал, может ли Фарион быть агентом ФСБ arrow

Подыгрывает россиянам — Жорин рассказал, может ли Фарион быть агентом ФСБ

23 декабря 2023 03:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Подыгрывает россиянам — Жорин рассказал, может ли Фарион быть агентом ФСБ
Экскомандир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно в украинском обществе разразился скандал с участием языковеда Ирины Фарион, которая обозвала русскоязычных военных сбродом. В Третьей отдельно-штурмовой бригаде считают подобные высказывания провокациями, цель которых — заигрывание врагу и раскол общества.

Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью для издания Бомбардир.

Читайте также:

Жорин о скандале с Фарион

"Я откровенно считаю, что эта дама сделала все на руку нашему врагу на сегодняшний день. То, что она сделала, это полностью игра россиян на разжигание внутри общества украинского несуществующих конфликтов", — сказал Жорин.

По мнению военного, в Украине не существует языкового конфликта, его разжигают исключительно россияне. Своими скандальными заявлениями это сделала и Ирина Фарион, которой даже удалось определенным образом расколоть украинское общество.

"Нужно работать над тем, чтобы всем объединяться и скорее всем перейти на украинский язык", — добавил военный.

Скандал из Фарион

Напомним, еще 7 ноября экснардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных , говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

После этого студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить языковеда Ирину Фарион за ее высказывания по поводу украинских военных, говорящих на русском языке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

Актуальное по теме