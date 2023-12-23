Подыгрывает россиянам — Жорин рассказал, может ли Фарион быть агентом ФСБ

Экскомандир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Недавно в украинском обществе разразился скандал с участием языковеда Ирины Фарион, которая обозвала русскоязычных военных сбродом. В Третьей отдельно-штурмовой бригаде считают подобные высказывания провокациями, цель которых — заигрывание врагу и раскол общества.

Об этом рассказал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в интервью для издания Бомбардир.

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Жорин о скандале с Фарион

"Я откровенно считаю, что эта дама сделала все на руку нашему врагу на сегодняшний день. То, что она сделала, это полностью игра россиян на разжигание внутри общества украинского несуществующих конфликтов", — сказал Жорин.

По мнению военного, в Украине не существует языкового конфликта, его разжигают исключительно россияне. Своими скандальными заявлениями это сделала и Ирина Фарион, которой даже удалось определенным образом расколоть украинское общество.

"Нужно работать над тем, чтобы всем объединяться и скорее всем перейти на украинский язык", — добавил военный.

Скандал из Фарион

Напомним, еще 7 ноября экснардеп и политический деятель Ирина Фарион скандально высказалась об украинских военных , говорящих на русском языке. По ее словам, если у армии нет дисциплины, то нет армии, это сброд тогда.

После этого студенты НУ "Львовская политехника" вышли на протест с требованием уволить языковеда Ирину Фарион за ее высказывания по поводу украинских военных, говорящих на русском языке.