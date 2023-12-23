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Підігрує росіянам — Жорін розповів, чи може Фаріон бути агентом ФСБ

23 грудня 2023 03:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Підігрує росіянам — Жорін розповів, чи може Фаріон бути агентом ФСБ
Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Нещодавно в українському суспільстві спалахнув скандал за участі мовознавиці Ірини Фаріон, яка обізвала російськомовних військових збродом. У Третій окремо-штурмовій бригаді вважають подібні висловлювання провокаціями, мета яких — підігрування ворогу та розкол суспільства. 

Про це розповів заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в інтерв'ю для видання Бомбардир

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Жорін про скандал з Фаріон

"Я відверто вважаю, що ця пані зробила все на руку нашому ворогу на сьогоднішній день. Те, що вона зробила, це повністю гра росіян на розпалювання всередині суспільства українського неіснуючих конфліктів", — сказав Жорін. 

На думку військового, в Україні не існує мовного конфлікту, його розпалюють виключно росіяни. Своїми скандальними заявами це зробила й Ірина Фаріон, якій навіть вдалось певним чином розколоти українське суспільство.

"Треба працювати над тим, щоб всім об'єднуватися і швидше всім перейти на українську мову", — додав військовий. 

Скандал з Фаріон

Нагадаємо, ще 7 листопада екснардепка та політична діячка Ірина Фаріон скандально висловилася про українських військових, які розмовляють російською мовою. За її словами, якщо в армії немає дисципліни, то немає армії, це зброд тоді.

Після цього студенти НУ "Львівська політехніка" вийшли на протест з вимогою звільнити мовознавця Ірину Фаріон за її висловлювання щодо українських військових, які розмовляють російською мовою. 

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