Атака БпЛА на нефтебазу в Ярцево Смоленской области 31 декабря — видео масштабного пожара

Пожар на НПЗ. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь на вторник, 31 декабря, беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ярцево Смоленской области. На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Пожар на нефтебазе

По сообщениям российских Telegram-каналов, жители Ярцево слышали больше десяти взрывов в районе нефтебазы, после чего начался пожар. Очевидцы опубликовали видео, на которых видно пламя, охватившее объект.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что НПЗ атаковали беспилотники. По его словам, атаку якобы удалось отбить, однако обломки одного из дронов упали на территорию нефтебазы, вызвав утечку топлива и возгорание.

"По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территорию нефтебазы. В результате произошла утечка горючего и началось воспламенение горюче-смазочных материалов", — говорится в записи в Telegram-канале Анохина.

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