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Под Смоленском беспилотники атаковали нефтебазу — видео пожара

31 декабря 2024 07:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Атака БпЛА на нефтебазу в Ярцево Смоленской области 31 декабря — видео масштабного пожара
Пожар на НПЗ. Иллюстративное фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на вторник, 31 декабря, беспилотники атаковали нефтебазу в городе Ярцево Смоленской области. На объекте вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Пожар на нефтебазе

По сообщениям российских Telegram-каналов, жители Ярцево слышали больше десяти взрывов в районе нефтебазы, после чего начался пожар. Очевидцы опубликовали видео, на которых видно пламя, охватившее объект.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что НПЗ атаковали беспилотники. По его словам, атаку якобы удалось отбить, однако обломки одного из дронов упали на территорию нефтебазы, вызвав утечку топлива и возгорание.

"По предварительной информации, обломки одного из беспилотных летательных аппаратов упали на территорию нефтебазы. В результате произошла утечка горючего и началось воспламенение горюче-смазочных материалов", — говорится в записи в Telegram-канале Анохина.

Ранее Воздушные силы Вооруженных сил Украины совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли мощный удар по складу с ударными иранскими дронами Shahed, расположенным в Орловской области.

Также дроны СБУ уничтожили недавно склад с боеприпасами в Ростовской области.

пожар НПЗ беспилотники війна Россия нефтебаза БпЛА

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