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Во время ракетной атаки на Украину обломки ракеты упали в российском селе

2 января 2024 11:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во время ракетной атаки на Украину обломки ракеты упали в российском селе
Последствия падения обломков ракеты в российском селе. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Воронежской области РФ в селе Петропавловка упал российский снаряд во время ракетных обстрелов Украины. В сети публикуют видео, где можно увидеть воронку после взрыва.

Об этом пишут российские СМИ и глава Воронежской области Александр Гусев.

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Что известно о "прилете" снаряда в Воронежской области

Отмечается, что "прилет" произошел около девяти утра. Пока не сообщается, что именно прилетело и есть ли жертвы.

По словам одного из местных жителей, из-за взрыва была уничтожена целая улица. Он заметил, что упала ракета.

Как известно, село Петропавловка находится недалеко от границы с Украиной.

Что говорят местные власти

Позже глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что произошло "аварийный сход" российского боеприпаса в Острогском районе.

Он добавил, что пострадавших в результате этого нет, а разрушение было зафиксировано в семи домах.

Гусев не сказал, что именно за боеприпас упал на российское село. 

обломок ракеты упал в Воронежской области
Скриншот сообщения из Telegram "Гусев"

Ракетная атака на Украину 2 января

В Украине сегодня, 2 января, была объявлена масштабная воздушная тревога. Группа вражеских ракет двигалась в направлении разных областей страны.

В результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Отметим, что по состоянию на данный момент известно о 92 раненых и 4 погибших в результате ракетного удара по Харькову и Киеву 2 января.

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