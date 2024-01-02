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Під час ракетної атаки на Україну уламки ракети впали у російському селі

2 січня 2024 11:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Під час ракетної атаки на Україну уламки ракети впали у російському селі
Наслідки падіння уламків ракети в російському селі. Фото: Baza
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Воронезькій області РФ в селі Петропавлівка впав російський снаряд під час ракетного обстрілу України. В мережі публікують відео, де можна побачити вирву після вибуху.

Про це пишуть російські ЗМІ та голова Воронезької області Олександр Гусєв.

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Що відомо про "приліт" снаряду у Воронезькій області

Зазначається, що "приліт" стався близько дев'ятої ранку. Наразі не повідомляється, що саме прилетіло та чи є жертви.

За словами одного з місцевих жителів, через вибух було знищено цілу вулицю. Він зауважив, що впала ракета.

Як відомо, село Петропавлівка знаходиться недалеко кордону з Україною. 

Що каже місцева влада

Пізніше очільник Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що відбулося "аварійне сходження" російського боєприпасу в Острогозькому районі.

Він додав, що потерпілих внаслідок цього немає, а руйнування було зафіксовано у семи будинках. 

Гусєв не сказав, що саме за боєприпас впав на російське село. 

уламок ракети впав у Воронезькій області
Скриншот допису з Telegram "Гусев"

Ракетна атака на Україну 2 січня

В Україні сьогодні, 2 січня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Група ворожих ракет рухалась в напрямку різних областей країни. 

Внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Зазначимо, що станом на зараз відомо про 92 поранених та четверо загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову та Києву 2 січня.

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