Під час ракетної атаки на Україну уламки ракети впали у російському селі
У Воронезькій області РФ в селі Петропавлівка впав російський снаряд під час ракетного обстрілу України. В мережі публікують відео, де можна побачити вирву після вибуху.
Про це пишуть російські ЗМІ та голова Воронезької області Олександр Гусєв.
Що відомо про "приліт" снаряду у Воронезькій області
Зазначається, що "приліт" стався близько дев'ятої ранку. Наразі не повідомляється, що саме прилетіло та чи є жертви.
За словами одного з місцевих жителів, через вибух було знищено цілу вулицю. Він зауважив, що впала ракета.
Як відомо, село Петропавлівка знаходиться недалеко кордону з Україною.
Що каже місцева влада
Пізніше очільник Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що відбулося "аварійне сходження" російського боєприпасу в Острогозькому районі.
Він додав, що потерпілих внаслідок цього немає, а руйнування було зафіксовано у семи будинках.
Гусєв не сказав, що саме за боєприпас впав на російське село.
Ракетна атака на Україну 2 січня
В Україні сьогодні, 2 січня, було оголошено масштабну повітряну тривогу. Група ворожих ракет рухалась в напрямку різних областей країни.
Внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.
Зазначимо, що станом на зараз відомо про 92 поранених та четверо загиблих внаслідок ракетного удару по Харкову та Києву 2 січня.
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