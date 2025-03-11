Сегодня пятая годовщина, как ВОЗ объявил об эпидемии коронавируса

Врач в инфекционной больнице Одессы. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, пять лет назад, а именно 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. И хотя на фоне широкомасштабного вторжения РФ в Украину эпидемия почти забылась, но коронавирус коснулся каждой страны на планете и принес много горя. Кроме того, последствия эпидемии ощутимы и сейчас.

Новини.LIVE кратко вспоминают, как это было.

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Как COVID-19 распространялся по Украине

Первые случаи заражения в Украине были зафиксированы еще в феврале 2020 года, а уже в марте инфекция быстро распространялась. 3 марта 2020 года в Черновцах был обнаружен первый пациент с подтвержденным COVID-19 — мужчина, который недавно вернулся из Италии. Эта новость стала шоком для местной общины, ведь до этого Украина оставалась относительно спокойной относительно пандемии.

Реакция местных жителей была быстрой и эмоциональной. Соседи пациента организовали протест возле его дома, требуя немедленной изоляции семьи и выражая беспокойство относительно возможного распространения вируса. Эта ситуация привлекла внимание СМИ, которые активно освещали события, происходившие в Черновцах.

Статистика заболеваемости в Украине

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Согласно официальным данным, за четыре года после начала эпидемии в Украине было зарегистрировано 5 557 995 случаев заболевания COVID-19, из которых 112 418 летальных.

В Украине кампания по вакцинации началась в 2021 году. 24 июня 2021 года было зафиксировано рекордное количество прививок за сутки - 96 180 человек получили вакцину против COVID-19. Всего, по состоянию на июнь 2021 года, 1 834 971 человек получил первую дозу вакцины, а 490 376 - две дозы.

К марту 2025 года большинство стран достигли высоких уровней вакцинации, что помогло значительно снизить уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

Современная ситуация с эпидемией

Благодаря вакцинации и внедренным мерам, уровень заболеваемости COVID-19 в мире значительно снизился. Однако, новые варианты вируса, такие как субвариант JN.1 "Дженни", продолжают появляться. В январе 2025 года в Украине было зарегистрировано 9 случаев этого субварианта в пяти областях.

Ранее мы сообщали, что за прошедшую неделю в Киеве зарегистрировано почти 21 тысячу новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. По словам врачей, возросло количество госпитализаций среди больных.

Напомним, врач Львовской инфекционной больницы объяснил, почему во время этого эпидсезона гриппа многие люди жаловались на необычные симптомы.