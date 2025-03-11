Сьогодні п'ята річниця, як ВООЗ оголосив про епідемію коронавірусу

Лікар в інфекційній лікарні Одеси. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, п'ять років тому, а саме 11 березня 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок пандемії COVID-19. І хоча на тлі широкомасштабного вторгнення РФ в Україну епідемія майже забулась, але коронавірус торкнувся кожної країни на планеті й приніс багато горя. Крім того, наслідки епідемії відчутні й зараз.

Новини.LIVE стисло згадують, як це було.

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Як COVID-19 ширився Україною

Перші випадки зараження в Україні були зафіксовані ще в лютому 2020 року, а вже в березні інфекція швидко поширювалася. 3 березня 2020 року в Чернівцях було виявлено першого пацієнта з підтвердженим COVID-19 — чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. Ця новина стала шоком для місцевої громади, адже до цього Україна залишалася відносно спокійною щодо пандемії.

Реакція місцевих жителів була швидкою та емоційною. Сусіди пацієнта організували протест біля його будинку, вимагаючи негайної ізоляції родини та висловлюючи занепокоєння щодо можливого поширення вірусу. Ця ситуація привернула увагу ЗМІ, які активно висвітлювали події, що відбувалися в Чернівцях.

Статистика захворюваності в Україні

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Згідно з офіційними даними, з чотири роки після початку епідемії в Україні було зареєстровано 5 557 995 випадків захворювання на COVID-19, з яких 112 418 летальних.

В Україні кампанія з вакцинації розпочалася у 2021 році. 24 червня 2021 року було зафіксовано рекордну кількість щеплень за добу — 96 180 осіб отримали вакцину проти COVID-19. Загалом, станом на червень 2021 року, 1 834 971 особа отримала першу дозу вакцини, а 490 376 — дві дози.

До березня 2025 року більшість країн досягли високих рівнів вакцинації, що допомогло значно знизити рівень захворюваності та смертності від COVID-19.

Сучасна ситуація з епідемією

Завдяки вакцинації та впровадженим заходам, рівень захворюваності на COVID-19 у світі значно знизився. Однак, нові варіанти вірусу, такі як субваріант JN.1 "Дженні", продовжують з'являтися. У січні 2025 року в Україні було зареєстровано 9 випадків цього субваріанту в п'яти областях.

Раніше ми повідомляли, що за минулий тиждень у Києві зареєстровано майже 21 тисячу нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. За словами лікарів, зросла кількість ушпиталень серед хворих.

Нагадаємо, лікар Львівської інфекційної лікарні пояснив, чому під час цього епідсезону грипу багато людей скаржились на незвичні симптоми.