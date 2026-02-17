В Днепре повреждены дома админздания и машины из-за обстрелов

Спасатель ГСЧС. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска совершили очередную атаку по Днепропетровской области и Днепру в течение минувших суток. Известно о повреждении гражданских объектов.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Россияне атаковали дронами и ракетами Днепропетровскую область

Последствия зафиксировали в разных населенных пунктах. В Днепре повреждения получили частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили.

Поврежденная машина. Фото: Днепропетровская ОГА

В Кривом Роге изуродовано одно из предприятий, а в Криничанской громаде Каменского района пострадало жилье. В Покровской громаде Синельниковского района из-за попадания загорелся частный дом.

Повреждения здания. Фото: Днепропетровская ОГА

Отдельно под ударами была Никопольщина. Там атаковали Никополь, а также Червоногригорьевскую и Покровскую громады. Сообщается о повреждении инфраструктуры, магазинов, учебного центра, многоквартирных домов и около десятка автомобилей. Информации о пострадавших нет.

Напомним, стало известно о последствиях атаки российских войск в Харьковской области. Также появились фото руин в Одессе после массированной российской атаки.