Пять районов Днепропетровщины атаковали ракетами и дронами

Дата публикации 17 февраля 2026 09:35
В Днепре повреждены дома админздания и машины из-за обстрелов
Спасатель ГСЧС. Фото: Днепропетровская ОГА

Российские войска совершили очередную атаку по Днепропетровской области и Днепру в течение минувших суток. Известно о повреждении гражданских объектов.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Последствия зафиксировали в разных населенных пунктах. В Днепре повреждения получили частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили.

null
Поврежденная машина. Фото: Днепропетровская ОГА

В Кривом Роге изуродовано одно из предприятий, а в Криничанской громаде Каменского района пострадало жилье. В Покровской громаде Синельниковского района из-за попадания загорелся частный дом.

null
Повреждения здания. Фото: Днепропетровская ОГА

Отдельно под ударами была Никопольщина. Там атаковали Никополь, а также Червоногригорьевскую и Покровскую громады. Сообщается о повреждении инфраструктуры, магазинов, учебного центра, многоквартирных домов и около десятка автомобилей. Информации о пострадавших нет.

Напомним, стало известно о последствиях атаки российских войск в Харьковской области. Также появились фото руин в Одессе после массированной российской атаки.

Днепропетровская область обстрелы ракеты дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
