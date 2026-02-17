В Днепре повреждены дома админздания и машины из-за обстрелов

Пять районов Днепропетровщины атаковали ракетами и дронами
Российские войска совершили очередную атаку по Днепропетровской области и Днепру в течение минувших суток. Известно о повреждении гражданских объектов.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Россияне атаковали дронами и ракетами Днепропетровскую область
Последствия зафиксировали в разных населенных пунктах. В Днепре повреждения получили частное предприятие, административные здания, жилые дома и автомобили.
В Кривом Роге изуродовано одно из предприятий, а в Криничанской громаде Каменского района пострадало жилье. В Покровской громаде Синельниковского района из-за попадания загорелся частный дом.
Отдельно под ударами была Никопольщина. Там атаковали Никополь, а также Червоногригорьевскую и Покровскую громады. Сообщается о повреждении инфраструктуры, магазинов, учебного центра, многоквартирных домов и около десятка автомобилей. Информации о пострадавших нет.
