П'ять районів Дніпропетровщини атакували ракетами і дронами

П'ять районів Дніпропетровщини атакували ракетами і дронами

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 09:35
У Дніпрі пошкоджені оселі адмінбудівлі та автівки через обстріли
Рятувальник ДСНС. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська здійснили чергову атаку по Дніпропетровській області та Дніпру впродовж минулої доби. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Росіяни атакували дронами та ракетами Дніпропетровщину

Наслідки зафіксували в різних населених пунктах. У Дніпрі пошкоджень зазнали приватне підприємство, адміністративні будівлі, житлові оселі та автомобілі.

null
Пошкоджена автівка. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі понівечено одне з підприємств, а в Криничанській громаді Кам'янського району постраждало житло. У Покровській громаді Синельниківського району через влучання зайнявся приватний будинок.

null
Пошкодження будівлі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окремо під ударами була Нікопольщина. Там атакували Нікополь, а також Червоногригорівську і Покровську громади. Повідомляється про пошкодження інфраструктури, магазинів, навчального центру, багатоквартирних будинків і близько десятка автівок. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, стало відомо про наслідки атаки російських військ у Харківській області. Також з'явилися фото руїн в Одесі після масованої російської атаки.

Дніпропетровська область обстріли ракети дрони війна в Україні
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
