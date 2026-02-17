У Дніпрі пошкоджені оселі адмінбудівлі та автівки через обстріли

Рятувальник ДСНС. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська здійснили чергову атаку по Дніпропетровській області та Дніпру впродовж минулої доби. Відомо про пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Наслідки зафіксували в різних населених пунктах. У Дніпрі пошкоджень зазнали приватне підприємство, адміністративні будівлі, житлові оселі та автомобілі.

Пошкоджена автівка. Фото: Дніпропетровська ОВА

У Кривому Розі понівечено одне з підприємств, а в Криничанській громаді Кам'янського району постраждало житло. У Покровській громаді Синельниківського району через влучання зайнявся приватний будинок.

Пошкодження будівлі. Фото: Дніпропетровська ОВА

Окремо під ударами була Нікопольщина. Там атакували Нікополь, а також Червоногригорівську і Покровську громади. Повідомляється про пошкодження інфраструктури, магазинів, навчального центру, багатоквартирних будинків і близько десятка автівок. Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, стало відомо про наслідки атаки російських військ у Харківській області. Також з'явилися фото руїн в Одесі після масованої російської атаки.