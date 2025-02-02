Суд назначил штраф мужчине, из-за которого произошло ДТП

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Волынской области судили водителя подводы, из-за которого произошло ДТП и были травмированы школьники. Мужчине назначили штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, происшествие случилось 15 ноября 2022 года вечером на автодороге Годомичи-Староселье в Луцком районе. Петр Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял подводой без надлежащего освещения. Из-за отсутствия фонарей и светоотражателей транспортное средство оставалось малозаметным на дороге, что привело к столкновению с мотоциклом "Geon", за рулем которого находился несовершеннолетний

В результате аварии водитель мотоцикла получил серьезные травмы: закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, переломы бедра, голени и руки, многочисленные раны и ссадины на различных участках тела

Пассажир мотоцикла также получил тяжелые повреждения, в частности закрытую черепно-мозговую травму с ушибом мозга, перелом височной кости, повреждения грудной клетки, почки, легких и разрыв селезенки.

Действия водителя подводы квалифицировали по статье 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия). Мужчина признал вину, объяснив, что заметил встречный автомобиль, а после его проезда почувствовал удар в заднюю часть телеги.

Обвиняемый ранее не имел проблем с законом, положительно характеризуется и работает машинистом насосных установок.

Школьники, которые ехали на мотоцикле, рассказали, что имели мотошлемы и двигались со скоростью 85-90 км/ч. Они отметили, что после разъезда со встречным автомобилем заметили подводу без световых сигналов, однако избежать столкновения не смогли. Несмотря на это, они не выдвигали претензий к водителю подводы и просили суд не применять к нему строгого наказания.

Решение суда

По итогам судебного разбирательства Петр Г. был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия. Ему назначили штраф в размере 34 тысяч гривен, а также дополнительно взыскали 12 тысяч гривен на покрытие расходов, связанных с проведением судебных экспертиз.

Напомним, во Львове мужчина периодически похищал банковские карты и снимал с них деньги. За это суд лишил его свободы.

Также мы писали, что во Львове судили мужчину, который несколько раз за время полномасштабной войны совершил кражу. За это его наказали лишением свободы на 5 лет.