Суд призначив штраф чоловіку, через якого сталася ДТП

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Волинській області судили водія підводи, через якого відбулася ДТП та були травмовані школярі. Чоловіку призначили штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія трапилася 15 листопада 2022 року ввечері на автодорозі Годомичі-Старосілля в Луцькому районі. Петро Г., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував підводою без належного освітлення. Через відсутність ліхтарів і світлоповертачів транспортний засіб залишався малопомітним на дорозі, що призвело до зіткнення з мотоциклом "Geon", за кермом якого перебував неповнолітній

Унаслідок аварії водій мотоцикла зазнав серйозних травм: закрита черепно-мозкова травма зі струсом мозку, переломи стегна, гомілки та руки, численні рани й садна на різних ділянках тіла

Пасажир мотоцикла також отримав важкі ушкодження, зокрема закриту черепно-мозкову травму із забоєм мозку, перелом скроневої кістки, ушкодження грудної клітки, нирки, легень і розрив селезінки.

Дії керманича підводи кваліфікували за статтею 291 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки). Чоловік визнав вину, пояснивши, що помітив зустрічний автомобіль, а після його проїзду відчув удар у задню частину воза.

Обвинувачений раніше не мав проблем із законом, позитивно характеризується та працює машиністом насосних установок.

Школярі, які їхали мотоциклом, розповіли, що мали мотошоломи та рухалися зі швидкістю 85-90 км/год. Вони зазначили, що після роз’їзду із зустрічним автомобілем помітили підводу без світлових сигналів, проте уникнути зіткнення не змогли. Попри це, вони не висували претензій до водія підводи та просили суд не застосовувати до нього суворого покарання.

Рішення суду

За підсумком судового розгляду Петро Г. був визнаний винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Йому призначили штраф у розмірі 34 тисяч гривень, а також додатково стягнули 12 тисяч гривень на покриття витрат, пов’язаних із проведенням судових експертиз.

Нагадаємо, у Львові чоловік періодично викрадав банківські карти за знімав з них гроші. За це суд позбавив його волі.

Також ми писали, що у Львові судили чоловіка, який кілька разів за час повномасштабної війни вчинив крадіжку. За це його покарали позбавленням волі на 5 років..