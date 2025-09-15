Первокурсников могут отчислить из вуза — какая причина и кому это грозит

Студент. Фото: Freepik

Студентов-первокурсников в Украине могут отчислить из университета, если они не появятся на учебе. Информацию об отчислении будут передавать в ТЦК.

Об этом УНИАН рассказал заместитель декана факультета кибернетики КНУ имени Тараса Шевченко Дмитрий Затула.

Кому из первокурсников грозит отчисление

По словам Затулы, это предусмотрено условиями договора или контракта об обучении.

"Это предусмотрено договором или контрактом об обучении, что они должны приступить к обучению в течение 10 учебных дней. То есть первые две недели. Если они не появляются, то договор просто прекращает свою силу, а значит, их вынуждены отчислить", — пояснил заместитель декана.

В то же время университеты не будут удерживать тех, кто систематически и без уважительных причин пропускает пары.

"Есть кардинально другие случаи, когда студент систематически не посещает занятия. Причем даже известно, что он или она нигде не работает. Они живут своей жизнью — почему мы должны держать этих людей?" — отметил Затула.

Особенно важна тема отчисления в контексте мобилизации. Первокурсники дневной формы обучения автоматически получают отсрочку на весь период получения образования. Но в случае отчисления они теряют это право. Вся информация о прекращении обучения сразу отображается в ЕГЭБО, и ТЦК видят эти данные. Бывали случаи, когда преподаватели или студенты после потери статуса уже на следующий день получали повестку.

Сохранить отсрочку можно, если вовремя восстановиться на учебе на той же специальности и в том же вузе. Если же поступать заново в другой университет или на другую специальность, это уже будет считаться вторым образованием, и право на отсрочку исчезнет.

"По правилам воинского учета нужно сохранять последовательность обучения. То есть если впервые куда-то поступил на уровень бакалавра, то надо закончить этот уровень на том же месте, в том же вузе, на той же специальности, куда поступал. С того момента, когда был отчислен", — конкретизирует Затула.

Восстановление возможно каждый год во время вступительной кампании или между семестрами. Студент восстанавливается именно с того курса или семестра, где он был отчислен, даже если перерыв длился несколько месяцев.

