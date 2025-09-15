Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Першокурсників можуть відрахувати з вишів — кому це загрожує

Першокурсників можуть відрахувати з вишів — кому це загрожує

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 19:17
Першокурсників можуть відрахувати з вишу — яка причина та кому це загрожує
Студент. Фото: Freepik

Студентів-першокурсників в Україні можуть відрахувати з університету, якщо вони не з'являться на навчанні. Інформацію про відрахування будуть передавати до ТЦК.

Про це УНІАН розповів заступник декана факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Затула.

Реклама
Читайте також:

Кому з першокурсників загрожує відрахування

За словами Затули, це передбачено умовами договору чи контракту про навчання.

"Це передбачено договором чи контрактом про навчання, що вони повинні приступити до навчання протягом 10 навчальних днів. Тобто перші два тижні. Якщо вони не з'являються, то договір просто припиняє свою чинність, а значить їх змушені відрахувати", — пояснив заступник декана.

Водночас університети не будуть утримувати тих, хто систематично і без поважних причин пропускає пари.

"Є кардинально інші випадки, коли студент систематично не відвідує заняття. Причому навіть відомо, що він чи вона ніде не працює. Вони живуть своїм життям — чому ми маємо тримати цих людей?", — зазначив Затула.

Особливо важливою є тема відрахування в контексті мобілізації. Першокурсники денної форми навчання автоматично отримують відстрочку на весь період здобуття освіти. Але у разі відрахування вони втрачають це право. Вся інформація про припинення навчання одразу відображається в ЄДЕБО, і ТЦК бачать ці дані. Бували випадки, коли викладачі чи студенти, після втрати статусу, вже наступного дня отримували повістку.

Зберегти відстрочку можна, якщо вчасно поновитися на навчанні на тій же спеціальності та в тому самому виші. Якщо ж вступати наново в інший університет чи на іншу спеціальність — це вже вважатиметься другою освітою, і право на відстрочку зникне.

"За правилами військового обліку потрібно зберігати послідовність навчання. Тобто якщо вперше кудись вступив на рівень бакалавра, то треба закінчити цей рівень на тому ж місці, в тому ж виші, на тій же спеціальності, куди вступав. З того моменту, коли було відраховано", — конкретизує Затула.

Поновлення можливе щороку під час вступної кампанії або між семестрами. Студент відновлюється саме з того курсу чи семестру, де його було відраховано, навіть якщо перерва тривала декілька місяців.

Нагадаємо, заступник командира 3-го армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін розповів, яка мотивація є у молоді дл підписання контракту "18-24".

А також стало відомо, чи вплинуть борги за аліменти на відстрочку від служби.

освіта навчання мобілізація Університет ТЦК та СП
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації