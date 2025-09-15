Першокурсників можуть відрахувати з вишу — яка причина та кому це загрожує

Студент. Фото: Freepik

Студентів-першокурсників в Україні можуть відрахувати з університету, якщо вони не з'являться на навчанні. Інформацію про відрахування будуть передавати до ТЦК.

Про це УНІАН розповів заступник декана факультету кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка Дмитро Затула.

Кому з першокурсників загрожує відрахування

За словами Затули, це передбачено умовами договору чи контракту про навчання.

"Це передбачено договором чи контрактом про навчання, що вони повинні приступити до навчання протягом 10 навчальних днів. Тобто перші два тижні. Якщо вони не з'являються, то договір просто припиняє свою чинність, а значить їх змушені відрахувати", — пояснив заступник декана.

Водночас університети не будуть утримувати тих, хто систематично і без поважних причин пропускає пари.

"Є кардинально інші випадки, коли студент систематично не відвідує заняття. Причому навіть відомо, що він чи вона ніде не працює. Вони живуть своїм життям — чому ми маємо тримати цих людей?", — зазначив Затула.

Особливо важливою є тема відрахування в контексті мобілізації. Першокурсники денної форми навчання автоматично отримують відстрочку на весь період здобуття освіти. Але у разі відрахування вони втрачають це право. Вся інформація про припинення навчання одразу відображається в ЄДЕБО, і ТЦК бачать ці дані. Бували випадки, коли викладачі чи студенти, після втрати статусу, вже наступного дня отримували повістку.

Зберегти відстрочку можна, якщо вчасно поновитися на навчанні на тій же спеціальності та в тому самому виші. Якщо ж вступати наново в інший університет чи на іншу спеціальність — це вже вважатиметься другою освітою, і право на відстрочку зникне.

"За правилами військового обліку потрібно зберігати послідовність навчання. Тобто якщо вперше кудись вступив на рівень бакалавра, то треба закінчити цей рівень на тому ж місці, в тому ж виші, на тій же спеціальності, куди вступав. З того моменту, коли було відраховано", — конкретизує Затула.

Поновлення можливе щороку під час вступної кампанії або між семестрами. Студент відновлюється саме з того курсу чи семестру, де його було відраховано, навіть якщо перерва тривала декілька місяців.

