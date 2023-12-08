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Первый платеж за репарации — в Британии поддержали конфискацию активов РФ

8 декабря 2023 00:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Первый платеж за репарации — в Британии поддержали конфискацию активов РФ
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. По его словам, деньги можно направить на восстановление.

Об этом сообщает Sky News.

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Дэвид Кэмерон считает, что российские активы в западных странах не стоит замораживать, а лучше использовать для восстановления Украины. Он подчеркнул, что не нашел для этого ничего, что могло бы его убедить в том, что эта идея плохая.

"Это будет, если хотите, авансовый платеж за репарации, которые Россия однажды должна будет заплатить за незаконное вторжение, которое она совершила. Я рассмотрел все аргументы и пока не увидел ничего, что убеждало бы меня в том, что это плохая идея", — отметил британский министр.

Кэмерон также обратился к политикам США с призывом согласовать новый пакет военной помощи для Украины. Это произошло после того, как представители Республиканской партии заблокировали соглашение.

"Если США проголосуют за пакет поддержки Украине, это даст огромную поддержку европейским странам", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что Премьер-министр Украины Денис Шмигаль выразил надежду на скорейшее одобрение нового законопроекта, поданного в Конгресс США. Документ направлен на арест активов российских олигархов для помощи в восстановлении Украины.

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