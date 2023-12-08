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Перший платіж за репарації — у Британії підтримали конфіскацію активів РФ

8 грудня 2023 00:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Перший платіж за репарації — у Британії підтримали конфіскацію активів РФ
Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон підтримав конфіскацію заморожених російських активів на користь України. За його словами, гроші можна спрямувати на відбудову.

Про це повідомляє Sky News.

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Девід Кемерон вважає, що російські активи в західних країнах не варто заморожувати, а краще використати для відбудови України. Він наголосив, що не знайшов для цього нічого, що могло б його переконати в тому, що ця ідея є поганою.

"Це буде, якщо хочете, авансовий платіж за репарації, які Росія одного дня повинна буде заплатити за незаконне вторгнення, яке вона здійснила. Я розглянув усі аргументи й поки що не побачив нічого, що переконувало б мене в тому, що це погана ідея", — зазначив британський міністр.

Кемерон також звернувся до політиків США з закликом погодити новий пакет військової допомоги для України. Це відбулось після того, як представники Республіканської партії заблокували угоду. 

"Якщо США проголосують за пакет підтримки Україні, це дасть величезну підтримку європейським країнам", — наголосив високопосадовець.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив сподівання на швидке схвалення нового законопроєкту, поданого до Конгресу США. Документ спрямовано на арешт активів російських олігархів для допомоги у відновленні України.

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