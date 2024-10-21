Митинг семей военнопленных ВСУ в Киеве – чувствительные истории

Митинг в знак поддержки военнопленных ВСУ. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE

По выходным в украинских городах проходят мирные акции, на которых родственники украинских военнопленных ребят выходят с призывами не забывать, что они в плену. Большинство митингующих — семьи и друзья бригады "Азов". В последние месяцы к ним присоединились родственники других бригад ВСУ.

Новини.LIVE побывали на митинге и услышали истории, которые краят сердце.

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Мобилизировался в 18 лет: история военного

19-летний боец с позывным Друг-малыш из 67 ОМБ на войне уже больше года. Мобилизировался по собственному желанию. Родом из города Краматорск, что на Донбассе. После начала войны переехали в Киев.

"У меня самая обычная история, я обычный парень из Краматорска. Подал заявку в организацию "Права молодь" и через полгода решил мобилизироваться. Сначала в тыловое подразделение, а дальше — в боевое. Честно говоря, мне не страшно было идти на войну, я радуюсь, что принимаю участие во всем этом", — сказал парень.

Вместе с тем, он соглашается, что не все мужчины могут воевать. Но, несмотря на это, важно, чтобы к войне против РФ присоединялись все. Кто, чем может:

"Это и донаты, и участие в разных акциях в поддержку армии".

Пропал без вести в апреле 2022 года

Валентин Ярошенко, контрактник 95 оДШБ исчез еще 17 апреля 2022 года вблизи города Изюм Харьковской области. С портретом молодого человека на митинге его сестра Марианна. Говорит, что брат из такой бригады, которая первая на штурме, последняя на обмене. Имеется в виду боевой опыт 95-ки.

"Сначала 3 месяца у нас был статус плен, потом сменили на "без вести пропавший". До сегодняшнего дня неизвестно, что с ним. Совпадения по ДНК нет, поэтому мы надеемся и верим, что он жив. Видели похожего парня в плену россиян и уверены, что это он. Тем более никто не видел этого всего. Его побратимы говорят, что 17 апреля брат еще своих вытаскивал".

Марианна вспоминает последний разговор с братом еще 25 марта 2022 года.

"Спросила у него: "Валик, для чего?". А он ответил: "Кто как не я будет за вас стоять?". Это были последние слова, которые я слышала от него вживую. Стучим во все двери, никто ничего не помогает".

На боевые позиции забрали с пневмонией

Побратим Валентина, Николай Колесник из Запорожской области так же пропал без вести, но по направлению Торецка 30 июля 2024 года. Его сестра Ксения рассказывает, что это произошло на позициях через 6 дней работы там.

"Ничего о нем не знаем до сих пор. К большему сожалению, бригада плохо идет на контакт с близкими, нам ничего не говорят о брате совсем. Последний раз общалась с братом за полчаса до его выезда на позиции. Мобилизовали его в апреле, он даже обучение до конца не добыл, как его бросили на боевые позиции. Да еще с пневмонией, которую он подцепил на учебе. Не понимаю, как такое вообще могло случиться".

Напомним, журналисты-расследователи проекта "Наше Дело" узнавали, почему не обменивают бойцов бригады "АЗОВ". Это ребята, которые героически защищали Мариуполь от врага и уже более 800 дней находятся в плену окупантов.

Командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко поздравил личный состав с 14 октября — праздником Покрова и Днем создания Украинской повстанческой армии. Командир подразделения обратился к бойцам и отметил мотивированность "азовцев".