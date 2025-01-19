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Первые на штурм — последние на обмен, — история из 95 ОДШБр

19 января 2025 06:49
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Без вести пропавшие на войне против РФ — история военного — новости
Митинг военнопленных в Киеве. Фото: Галина Остаповец, Новини.LIVE
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Родной брат Татьяны Олег Гурко, военный 95 ОДШБр, пропал без вести ровно два года назад — 15 января 2023 года во время выполнения боевого задания в Серебрянском лесу. Это на Луганщине. Женщина весь последний год выходит на митинги военнопленных и без вести пропавших, потому что хочет узнать правду о брате.

Об этом Татьяна рассказала Новини.LIVE.

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По ее словам, два года назад — 15 января 2023 года — ее брат вместе с побратимами пошли на штурм в районе Кременной. С тех пор ни об одном из них до сих пор нет никаких новостей.

"Мы уже год постоянно выходим на митинги, но по нашей 95-й бригаде очень неутешительная статистика как по обменам, так и по поиску без вести пропавших. На сегодня из бригады обменяно только 11 человек. Хотим понимать, почему не обменивают наших родных, хотим понимать, где они. 95 бригада — всегда первая на фронте, но жаль, что на не обменах", — говорит женщина.

С момента исчезновения ее брата, а это уже два года, Татьяна не получала никаких новостей и информации ни о брате, ни об остальных его побратимах, с которым он вышел на позиции.

"За этот год нам удалось хоть перевоспитать методы общения с нами, родственниками, и воинской части и командиров. Раньше они достаточно грубо общались с нами, но сейчас пришли другие люди — и пошла другая коммуникация. Думаю, это благодаря этим акциям, потому что они видят, что мы боремся за наших родных и молчать мы не будем", — рассказала женщина.

Говорит, что все, что она хочет — знать информацию о своем пропавшем брате:

"Мне терять нечего… Я хочу знать, где мой брат и остальные наши ребята. Люди же не исчезают просто так, они не растворяются в воздухе. И когда мне говорят: "Мы делаем, что можем", то я вам хочу сказать: "Делайте невозможное, как сделали ребята". Они держат самые страшные направления, идут на встречу смерти. Так может, они заслужили, чтобы и их искали? Нам нужна правда и я ничего кроме нее не прошу".

Напомним, по словам командира батальона беспилотных систем 30-й ОМБр Андрея "Прокурора", СЗЧ — это не потеря для войска, а облегчение.

А по мнению военного эксперта Александра Коваленко, мобилизация мужчин от 18 лет может обернуться демографической катастрофой для страны. В то время как на ситуацию на фронте она не повлияет.

Луганская область пленные война в Украине війна Россия

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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